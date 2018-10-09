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Günlük burç yorumları: 9 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 06:59 | Son Güncelleme

9 Ekim Salı gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 9 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

9 Ekim 2018 Yeniay terazi burcunda! Aynı kalmaz hiçbir şey...9 Ekim 2018 Yeniay terazi burcunda! Aynı kalmaz hiçbir şey...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle evlilik başta olmak üzere, iş ortaklığı, finansal durum ve kariyer hayatınızla ilgili konularda tekrar bir gözden geçirme, karar vermeden önce duruma iyice bakma yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu nedenle çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, ilişkiler, iş ortaklıkları gibi meselelerin tekrar ele alınmasında, bir daha gözden geçirilmesinde yarar var. Bu Yeniayda iş şartlarına bakacağız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte, aşk hayatımızla ilgili konularda tabii ki yeni bir karar vermek, uygulamak yerine olan duruma bakmak ve gözden geçirmek zorundayız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte ailemiz, evlilik, çocuklar, aşk hayatımız, geleceğe dönük kararlarımızı ele alacağız. Yeniayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, geçmişe dönük meseleler tekrar önümüze gelebilir. Biz bunlarla ilgilenmek durumunda kalırız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık dönemde yakınlarımızla ilişkimiz, girişim ve planlarımız, çalışma hayatımız ve ailemizle ilgili konuları tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Yeniayın yöneticisi Venüs gerilediği için, şu sıralarda arzu ettiğiniz gibi ilerlemiyor, bundan dolayı sıkılıyorsunuz. Fakat bu yavaşlamayı olumsuz görmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, kazanç anlamındaki girişim ve planların, eğitimden iş hayatına kadar düşünülen her türlü yenilik kararlarının gözden geçirilmesini sağlayacak. Neden bu gözden geçirmeye ihtiyaç var? Çünkü bu yeniayın yöneticisi Venüs, iki ayrı burçta geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 9 Ekim saat 06:47 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçta gerilemesi nedeniyle, kişisel değerleriniz, kendinize gösterdiğiniz özen, sağlığınız, ailenizle ilişkiniz, yuvanız ve finansal konuların tekrar gözden geçirilmesi, doğru tespitler için bekleme süresi anlamına geliyor. Bu durgunluk veya içe çekiliş sizi yıldırmasın, olumsuz düşündürmesin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, gizli ilişkiler, ilişkide yaşanan problemler, sizi rahatsız eden durumlar, fiziksel ve ruhsal anlamda şikayetler, sanatsal çalışmalar, yarım kalan işlerle ilgili her şeye yeniden bakmak demektir. Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Sizin burcunuzdaki gerileme, kişisel değer yargılarınızı test ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, iki geri hareket dönemiyle örtüşüyor. Sizler de, sosyal ilişkilerinizi, plan ve projelerinizi, finansal durumunuzu tekrar gözden geçirmeye başlıyorsunuz. Önümüzdeki bir ay boyunca etkili bu Yeniay, bir test süreci olarak önemlidir. Gittiğimiz yol, izlediğimiz yöntem, varmak istediğimiz sonuç artı ve eksileriyle ele alınır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Durum böyle olunca, bizler de kariyer planlarımızı, mevcut işlerimizi, aksayan her şeyi gözden geçiriyoruz. Bu aslında gayet faydalı bir mola ve test sürecidir. Duruma bakılır, yarım kalan işler bitirilir, proje ve planlar için çalışılır, eksikler tamamlanır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay önümüzdeki bir aylık süreçte, eğitim hayatınızı ilgilendiren yeni kararlar, hazırlık aşamasında olduğunuz plan ve projeler, ailevi ilişkiler, hukukla ilgili davalar, kazanç anlamındaki girişimler tümüyle mercek altına alınır, artı ve eksileriyle gözden geçirilir. Yeniayın yöneticisi Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle koşullar değişebilir, bize uygun şekilde olmayabilir, beklememiz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 9 Ekim saat 06:47 Terazi burcunda doğacak Yeniay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle bir bekleme, olgunlaşma, yeniden bakış ve eksikleri tamamlama zamanını işaret ediyor. Özellikle finansal kaynaklarımız, dışarıdan beklenen destekler, maddi ihtiyaçların tanzimi yönünde bir hayli hassas düşünebiliriz. Bir kredinin alınmasında gecikmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
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