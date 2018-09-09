Günlük burç yorumları: 9 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Eylül Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumlarıhaberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkürün de Başak burcundaki desteğiyle gayet yararlıdır. Sizin, görev ve sorumluluk konusunda hayli dikkatli ve detaylı çalışmanızı, inandığınız bir işe kendinizi adamanızı sağlar. İş veya günlük yaşamda yoğunluk fazladır. Ancak rahatlıkla bunların altından kalkarsınız. Bu Yeniay, sizi memnun etmeyen, hayal kırıklığı yaratan veya angarya oluşturan ne varsa, bunları düzenlemek, yenilemek, verimli hale getirmek için uygundur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, burcunuzda olumlu bir görünüm yapacak. Yöneticisi Merkür de Başak burcunda ilerlediği için tabii ki, ilişki kararlarının doğru ve son derece olumlu şekilde verilmesini sağlayacaktır. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. Partnerinizin hayata bakışı, felsefesi, tutkuları, ilişkiye gösterdiği özen ve önem sizin için kriter olacak. Bekar Boğalar için yeni bir tanışma, yoğun duygularla örülü bir Yeniay yaşanacak. Venüs de Akrep burcunda ilerlediği için ilişkide sahiplenme olgusu öne çıkıyor. Sevdiğinizden kopmanız veya ondan vazgeçmeniz pek kolay değil. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle ailenize olan desteğinizin işaretçisi olduğu gibi, titiz ve oldukça dikkatli şekilde meseleleri ele alacağınızı gösteriyor. Düzen çok önemli. Her şey yerli yerine konularak, işlerlik kazandırılacak. Bu sizi yorabilir. Fakat emin olunuz ki, bu Yeniayda verilen kararlar oldukça işinize yarar. Karışıklık ortadan kalkar, gereksiz her şey ayıklanır, temizlenir. Bu bir taşınmanın işaretçisi de olabilir. Ofiste çekmecelerin düzenlenmesi, organize edilmesiyle, rahatlarsınız. Eğer bir şey gözünüze hoş gelmiyorsa, onu değiştirmek, güzelleştirmek istersiniz. Çocuklarınız varsa onların hijyeni, eğitimi veya diğer önemli meseleleriyle ilgilenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yönetici Merkürün gücü, yakınlarınızla bağınızı güçlendiricidir. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz takdir edilir ve değerli bulunur. Gayet başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Meraklı olduğunuz konularda bilgilenir, başkalarına destek olur, bundan mutluluk duyarsınız. İş girişimleri, projeler, planlamalar için gayet uygundur. Bu konularda 16, 21 Eylül tarihlerinde başvuruda bulanabilir, işlerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz. Ajandanızı düzenler, yeniden organize eder ve buna göre ilerlersiniz. İş ve özel seyahatler, başvuru ve görüşmeler bu Yeniayda öne çıkıyor. Eğer memnun olmadığınız bir şeyler varsa bunları düzenlemek için etkin enerjiye sahipsiniz. Bir meselenin halledilmesi için, bir işin kabul edilmesi adına çaba sarf edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü, kazanç elde etme ve akıllı şekilde değerlendirme, paranıza sahip çıkma ve ekonomik şekilde bütçenizi düzenlemede yardımcı olacak. Siz bugünlerde işinizden veya mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, şimdi yeni yollar, yeni iş girişimi ve kazanç kapılarını zorlama vaktidir. Mantıklı şekilde iyi bir analiz yaparak, muhasebede bulunarak hareket edeceksiniz. İhtiyaçlarınızı tespit edeceksiniz. Harcamalarınızı düzenli yapacak, kredi kartı, borçlanma veya bir girişimde bulunurken daha titiz davranacaksınız. Dünyanın bin türlü hali var diyeceksiniz. Aileniz, eviniz, çalışma hayatınız, ideallerinizi önemseyeceksiniz. Yaş tahtaya ayak basmayacaksınız. İş görüşmelerinde en doğru tercihinde bulanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 9 Eylül saat 21:02 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle çok daha olumlu gelişmeleri müjdeliyor. Kişisel kararlar, şimdi gayet dikkatli ve her yönüyle gözden geçirilerek verilecek. İlişkide önemli bir dönem. Evlilik kararı verebilirsiniz. Problemli ilişkiler mercek altına alınıyor. Eğer güven vermiyorsa, önümüzdeki bir aylık süreçte bunların düzeltilmesi mümkün. Yeni tanışmalarda, partnerin her davranışı, hayata bakışı, size olan yaklaşımı, işi, parasal durumu tümüyle önemli hale geliyor. Öyle kolay kolay kimseye evet demezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, Merkürün-Başak burcu geçişiyle, her meseleyi oldukça dikkatli şekilde incelemenizi, titiz düşünmenizi sağlıyor. Özellikle yeni bir proje, planlamada iyi bir hazırlık dönemi diyebiliriz. Sağlığınızla ilgili bakım, tetkik, araştırma, kontroller için uygun bir zamandasınız. Önümüzdeki bir ay boyunca, merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yanılmamak ve doğru ilerlemek hangi konuda olursa olsun, bütünden ziyade detaylara bakınız. Çünkü bu sayede aksayan, yolunda gitmeyen, tatmin edici olmayan işleri tespit etmiş olursunuz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkür ile öylesine güçlü bir enerji yayıyor ki, hakikaten bir çok işin olumlu yönde ilerlediğini, sonuca bağlanacağını söyleyebiliriz. Hedef olarak belirlenen ne varsa ona doğru nokta atışı yapıyoruz. Akrepler için, plan-projeleri hayata geçirmek, beklenen ilgiyi görmek, inceden inceye her işin özüne inerek detaylarını keşfetmek doğaldır ki, başarılı kararların da işaretçisi olacak. Venüsün burcunuzdaki ilerleyişiyle şahlanıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve Merkür desteği, sosyal veya iş yaşamı olsun, sizi başkalarının gözünde daha çok sevilen kişi yapacaktır. Elle gösterilirsiniz. İnsanlar size güvenir, söylediklerinizi dinler, çalışkanlığınız, becerikli yanlarınızla takdir edilirsiniz. Öyle kolay kolay beğenmezsiniz. Daha iyisi olmalı diye düşünürsünüz. Bu nedenle titiz çalışırsınız. Seçici olursunuz. İş teklifleri alabilirsiniz. Eğitimde tez hazırlamak, yeni bir işe başlamak, farklı yerler görmek, kendinizi ve hayatı anlamak, ayaklarınızın üzerinde sağlam durmak bu Yeniayda sizin için son derece önemli hale gelir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Cumartesi gününe, Ay-Aslan burcu etkisinde başlıyoruz. Kendinizi rahat ve keyifli hissetmeniz için, her şeyin yolunda gidiyor olması gerekir. Sözgelimi mali açıdan bir problem yaşıyorsanız, kimseden destek görmüyorsanız, tek başınıza mücadele veriyorsanız, ihtiyaçlarınızı kısıtlı bir bütçe çerçevesinde düzenlemek canınızı sıkar. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü gayet olumludur. Bu size iş hayatında, toplumla birebir ilişkinizde faydalar sağlar. Titiz çalışmak, seçici olmak, görev duygusu ve sorumlulukla hareket etmek gerekir. Kovalar özgür olmayı severler. Fakat bu Yeniayda sıkı çalışmak gerekiyor. Finansal çıkarlar özellikle iş hayatında veya özel yaşamda bir hayli önemsenir. Mantık öylesine etkilidir ki, duygularla karar verilmez. Fırsatlar karşınıza çıksa bile, uzun vadeli oluşuna bakılır. Çizdiğiniz sınırları kimsenin aşmasına izin vermezsiniz. Ekonomik düşünürsünüz ve ona göre ihtiyaçlarınızı alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız