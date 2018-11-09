Günlük burç yorumları: 9 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Ay-Merkür kavuşumu, hayatı olumlu açıdan ele almak istediğinizin işareti. Başınızdan geçen acı tecrübeleri unutmak istiyorsunuz. Kişi bu etki altında, her şeyin güzel olacağına dair umudunu korumaktan yana. Her şeye rağmen, hayata güzel diyebilmek için çabalıyor. Alışkanlıklarını, bir türlü vazgeçemediklerini düşünüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Ay-Merkür kavuşumu, para durumumuzu gözden geçirmemiz anlamında önem taşıyor. Ayrıca kendimizi yenileme, geliştirme ve kaynaklarımızı düzgün bir biçimde idare etme anlamında dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Ay-Merkür kavuşumu, ilişki veya iş ortaklığı konularda yaşanan bir gelişmenin işaretçisi olup, kariyer konusunda daha özenli ve dikkatli düşünmesi gerektiğini gösteriyor. İnsan ne istediğini bilmeli, nasıl hareket etmesi gerektiğini gerçekçi bir şekilde saptanmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Ay-Merkür kavuşumu, iş hayatımızın gündelik temposu içinde dağılmadan işlerimizi yoluna koymak gerektiğini gösteriyor. İçtenliğe, samimiyete ihtiyacımız var. Biz nasıl, iyi niyetimizle çevremize yardımcı oluyorsak onların da böyle davranmasını bekliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Merkür kavuşum etkisinde hayattan keyif almamız için her şeyin yolunda gidiyor olması lazım. Eğer özel hayatımızda sevgilimiz değerimizi biliyorsa, ailemiz bize kol kanat gererek iyi ki varsın diyorsa, bağlantımız olan insanlarla iyi bir diyalog kurabiliyorsak neşeli oluruz, hayattan zevk alırız, olumlu düşünmeye çalışırız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay-Merkür kavuşum etkisinde, sanki birileri bizi rahatsız etmek için zaman kolluyor gibi hissedebiliriz. Bildiğimiz şekilde hareket etmekte, kendimizi ifade etmekte, bilgimizi tecrübemizi belli bir alanda gösterme anlamında sıkılabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Merkür kavuşumu, iş girişimleri veya görüşmelerde arzu ettiğiniz verimli sonuçlara ulaşmak, hakikaten istediğiniz şekilde ilerlemek anlamında mutlaka sabırlı olmanız gerektiğini gösteriyor. Bazen olanaklar pek elverişli değildir veya sizin arzu ettiğiniz gibi olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Ay-Merkür kavuşumu, paranın, kazanmanın, özgürlüğün, kendi bildiğiniz şekilde yaşamınızı düzenlemenin ne kadar önemli bir ayrıcalık olduğunu hatırlatıyor. Kişi hayaline kavuşmak için sihirli bir değneğe ihtiyacı olduğunu düşünebilir. Çalışıp mücadele etmek, hayatını kazanmak isteyen birey, önüne hiçbir engel çıksın istemez. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Ay-Merkür kavuşumu, isteklerinin peşinden gitmeye kararlı olan birey, ruhsal açıdan doyumsuz ve gereksiz meseleler yüzünden içine dönüyor ve sıkılıyor. Hayatını kendine göre şekillendirmekten yana. Ben derim ki, eğer siz gerçekten kendinizden eminseniz, ideallerinizin peşinden gitmeye hevesli ve kararlı iseniz bu görünüm sizler açısından sorunları devre dışı bırakmanızda yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Ay-Merkür kavuşumu, ideallerine sahip çıkmak, hayatına yön vermek isteyen bireyin duyduğu heyecanın göstergesidir. Bazı insanlar vardır, hiç kaygılanmadan, bugüne dek ektiklerini biçeceğini düşünerek rahattırlar. Kimisi endişelidir. Ya olmazsa, ya bir şeyler ters giderse? diye düşünür. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Ay-Merkür kavuşumu, kendimizi zorlamadan, gayet rahat bir şekilde günü geçirmemiz gerektiğini söylüyor. İnsanın kendine duyduğu inancın, başarılı olmasında en önemli etken olduğunu bilmeliyiz. Tabii ki, her gerçek başarı, sabır gerektirir. Önce bir adım atılır, daha sonra bir adım daha. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Merkür kavuşumu, insanın iç dünyasındaki sınırsızlık özleminin işareti gibidir. Kişi yolunda ilerlemekte bazen zorlansa da, inancını sağlam ve yüksek tuttuğunda başarı ipini kolayca göğüsleyeceğini bilmelidir. Devamını okumak için tıklayınız
Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider
Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!
E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
Rus uzmandan olası nükleer savaş uyarısı!
Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...
Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum