HABER

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 08:38 | Son Güncelleme

9 Mayıs Perşembe için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Yengeç burcunda hareket ettiği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

9 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcunda hareket ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Yengeç burcunda hareket ediyor. Ailevi konularınızın gündemde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ailede sağlık problemi olan kişiler varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir. Evinizde de değişiklik yapma vaktinin geldiğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün itibariyle iletişim yönünüzün aktif olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Zaman zaman kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Eğitim hayatınızda hayal ettiğiniz şekilde neticeler alabilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gelirinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Elinize geçmesini umduğunuz bir tutar bugün itibariyle size ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün sizlerin burcunda hareket ediyor. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Gönül ilişkinizde romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Hislerinizin de güçlü olduğu bir günde olacaksınız. Özellikle bu gece rüyalarınıza dikkat edin. Haberci olabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Hem fiziksel hem duygusal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Zaman zaman enerjiniz düşse de günün genelinde olumlu etkiler altında olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Yengeç burcunda hareketini sürdürüyor. Pozitif etkiler aldığınız bir gündesiniz. Sosyal yönünüz ön planda olabilir. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Şansınızın bir anda döndüğüne şahit olabilirsiniz. Olumlu bir gün sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda hareketini sürdürdüğü bir güne başlıyorsunuz. Kariyer hayatınıza odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz mevkiye ulaşabilecek fırsatlar karşınıza bugün itibariyle çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. İyimser düşüneceğiniz, pozitif etkiler altında olacaksınız. Seyahat planları yapabilirsiniz. Akademik konularınızda hedeflediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Bugün içinize doğan şeyler gerçek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Bugün finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili yapılandırmaya gidebilirsiniz. Krediler, ödemeler gündeminizde olabilir. Rahatsızlığınız varsa ameliyat konuları gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor. Sizlerin ilişki ve evlilik hayatı bugün öncelikli olabilir. Partnerinizle aranızda duygusal anlar yaşanabilir. Biraz yumuşadığınızda aranızdaki aşkla her şeyi çözebileceğinizi göreceksiniz. Birlikte romantik bir akşam geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor. Sizlerin çalışma hayatı bir adım öne çıkabilir. Duygusallığın ağır bastığı bugünde işinize odaklanmada zorlanabilirsiniz. Sağlığınızda tedbiri elden bırakmayın. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında Yengeç burcunda seyrine devam ediyor. Günün başlangıcıyla beraber sizlerin aşk hayatı ve çocuğu gündemde olacaktır. Partnerinizle birbirinize karşı duygusal ve daha yakın olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Bugün kalbinizin sesine kulak verin. Devamını okumak için tıklayınız

6-12 Mayıs haftalık burç yorumları6-12 Mayıs haftalık burç yorumları
2019 nisan ayı burç yorumları2019 nisan ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları güncel burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Binali Yıldırım oran verdi! Önemli açıklamalar

Binali Yıldırım oran verdi! Önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkese ücretsiz iftar veriliyor

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes...

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye kafasına balta sapladı

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye...

Köpeğe çarpamamak için aniden manevra yaptı! Otoyol savaş alanına döndü!

Ani manevra felaketle sonuçlandı! Otoyol savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.