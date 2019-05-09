Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

9 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcunda hareket ettiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Yengeç burcunda hareket ediyor. Ailevi konularınızın gündemde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ailede sağlık problemi olan kişiler varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir. Evinizde de değişiklik yapma vaktinin geldiğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün itibariyle iletişim yönünüzün aktif olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Zaman zaman kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Eğitim hayatınızda hayal ettiğiniz şekilde neticeler alabilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gelirinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Elinize geçmesini umduğunuz bir tutar bugün itibariyle size ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün sizlerin burcunda hareket ediyor. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Gönül ilişkinizde romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Hislerinizin de güçlü olduğu bir günde olacaksınız. Özellikle bu gece rüyalarınıza dikkat edin. Haberci olabilirler. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Hem fiziksel hem duygusal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Zaman zaman enerjiniz düşse de günün genelinde olumlu etkiler altında olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Yengeç burcunda hareketini sürdürüyor. Pozitif etkiler aldığınız bir gündesiniz. Sosyal yönünüz ön planda olabilir. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Şansınızın bir anda döndüğüne şahit olabilirsiniz. Olumlu bir gün sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda hareketini sürdürdüğü bir güne başlıyorsunuz. Kariyer hayatınıza odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz mevkiye ulaşabilecek fırsatlar karşınıza bugün itibariyle çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. İyimser düşüneceğiniz, pozitif etkiler altında olacaksınız. Seyahat planları yapabilirsiniz. Akademik konularınızda hedeflediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz. Bugün içinize doğan şeyler gerçek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Bugün finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili yapılandırmaya gidebilirsiniz. Krediler, ödemeler gündeminizde olabilir. Rahatsızlığınız varsa ameliyat konuları gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız