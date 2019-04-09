HABER

Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

9 Nisan Salı için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

9 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, 00:14’te İkizler burcuna geçiyor. Bugün sosyal yönünüzün aktif olduğu bir gündesiniz. Bulunduğunuz çevrede iletişim becerileriniz sayesinde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda kendinizi göstereceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, saat 00:14 itibariyle İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bugün maddi konularınız sizler için ön planda olacaktır. Enerjinizi ve vaktinizi gelirinizi arttırmaya yönelik fırsatlara harcayabilirsiniz. Güzel etkiler aldığınız bugün içerisinde hak ettiğiniz para için savaştıkça olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 00:14 itibariyle sizlerin burcuna geçiyor. Bugün enerjinizin arttığı bir gün içerisinde olacaksınız. Haftanın ilk günü gibi kendinizi bitkin hissetmek yerine artık silkelenip, baharın güzel enerjisini içinizde hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay boşlukta ilerlemesine devam ederken 00:14’te İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bugün sağlık konularınız ön plana çıkabilir. Enerjinizin düşük olduğu bir gün olmasına rağmen rahatsızlığı olanlar kendini iyi hissedebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki hareketine devam eden Ay günün başında 00:14 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Bugün kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Enerjinizin yüksek, kendine güveninizin arttığı bir zaman dilimindesiniz. Bugün dostlarınıza vaktinizi ayırabilirsiniz. Sosyal ortamlarda vakit geçirmek size iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, boşlukta ilerlemesine devam ederken 00:14’te İkizler burcuna geçiyor. Bugün kariyer hayatınız gündemde olabilir. Özellikle yöneticinizle ciddi konular konuşmak istiyorsanız bugünü değerlendirmeniz, istediğiniz yönde sonuçlar almanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay, saat 00:14’te İkizler burcuna geçiyor. Bugüne pozitif başlayan burçlardan birisiniz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Akademik konularınızda ve yurt dışı işlerinizde beklediğiniz yönde sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşluktaki Ay, 00:14 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Bugün maddiyatınıza odaklanabilirsiniz. Gelir ve giderleriniz arasındaki dengesizlikleri çözümlemeye çalışabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bugün eyleme geçmeniz olumlu sonuçlanacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay boşlukta ilerlerken 00:14 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Günün genelinde evlilik ve ilişki hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Partnerinizle beraber güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer ki gönül ilişkinizle ilgili harekete geçmek istiyorsanız, bugün karşı taraftan olumlu cevaplar alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün hemen başlangıcında boşluktaki Ay, saat 00:14 olduğunda İkizler burcuna geçiyor. Bugün çalışma ortamınızda vakit harcayabilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple yeni projeler, fikirler geliştirmek için toplantılar yapabilirsiniz. Sağlık olarak da bugün daha iyi hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerlemesini sürdüren Ay, 00:14’te İkizler burcuna geçiyor. Sizler için de aşk dolu, şans dolu bir günün müjdesini veriyor. Bugün yalnızlar varsa yeni bir ilişkinin ilk adımlarını atabilirsiniz. Şansınızın da açık olduğu bugün içerisinde hayatınızda beklentide olduğunuz her konuyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay hareketine boşlukta devam ederken, günün başında 00:14’te İkizler burcuna geçiyor. Günün bütününde ailevi konular vaktinizi alabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz planlarınız varsa ailecek harekete geçebilirsiniz. Beraber vakit geçirmek size iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız

8-14 Nisan haftalık burç yorumları8-14 Nisan haftalık burç yorumları
2019 nisan ayı burç yorumları2019 nisan ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! (9 Nisan Salı Meteoroloji hava durumu raporu)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.