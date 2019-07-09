Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

9 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Güneş ve Satürn ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde önce Güneş sonra Satürn ile kurduğu sert kontaklar nedeniyle eşinizle, sevgilinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. İki taraf da kendi dediğinin doğru olduğunu savunabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gün içinde Ay-Güneş ve sonrasında Ay-Satürn gergin açılarının etkisiyle çalışma yaşamınızda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle altınızda çalışan ekip istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiremeyebilir. Sağlığınız da alarm verebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay’ın Güneş ve Satürn ile oluşturduğu uyumsuz açılar nedeniyle aşk hayatınızda gergin bir gün geçirebilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle olan ilişkinizde bazı şeylerin netlik kazanmaması sizi agresif yapabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
09:06 itibariyle Ay, Terazi burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Evinizle ilgili çözümlenemeyen durumlar varsa tekrardan gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Ay’ın Güneş ve Satürn ile oluşturduğu sert açılar nedeniyle eğitim hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sosyal çevrenizde kurduğunuz agresif iletişim tepki almanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini Terazi burcunda sürdürmeye devam ediyor. Ay ve Güneş sonrasında Ay ve Satürn zorlu açılarının devreye girmesiyle, finansal işlemlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz paralar elinize ulaşmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Gün içerisinde gerçekleşen Ay-Güneş ve Ay-Satürn zorlu etkileri sebebiyle kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı aşırı kontrolcü yaklaşmanız karşı taraftan tepki almanıza neden olabilir. Kısacası gönül işleri için bugünü pek tercih etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Terazi burcunda hareket ediyor olacak. Ay’ın Güneş ve devamında Satürn ile oluşturduğu sert kontak sağlığınızı etkileyebilir. Bana bir şey olmaz dediğiniz anda bir rahatsızlığınız nüks edebilir. Geçmişe olan öfkeniz bugün durduk yere enerjinizi düşürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Ay-Güneş ve Ay-Satürn arasında oluşan sert etkiler nedeniyle arkadaş ortamınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Şanslı bir günde olmanıza rağmen yine de her şeyi iki kontrol etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay’ın Güneş sonra Satürn’le kurduğu sert kontaklar sonucu tüm gün kariyerinizde stresli olaylara maruz kalabilirsiniz. Bu gerginlikle kariyerinizde ani kararlar almamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün seyrine Terazi burcunda devam ediyor. Sabah Ay ve Güneş, hemen arkasından Ay ve Satürn zorlu açılarının devreye girmesiyle seyahat ediyorsanız dikkatli olmalısınız. Ayrıca akademik konularınız ile ilgili de zorluklarla yüzleşebilirsiniz. İyimserliğinizi kaybetmeyin. Spor yaparken de dikkatli olun. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, ilerlemesini Terazi burcunda sürdürüyor. Sabah olduğunda Ay-Güneş ve Ay-Satürn zorlu kontaklarının devreye girmesiyle maddi olarak sizi strese sokabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizin borcu olduğu ortaya çıkabilir. Kronik rahatsızlığınız varsa ameliyat konuları gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
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