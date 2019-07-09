Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

9 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Güneş ve Satürn ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde önce Güneş sonra Satürn ile kurduğu sert kontaklar nedeniyle eşinizle, sevgilinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. İki taraf da kendi dediğinin doğru olduğunu savunabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, bütün gün Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gün içinde Ay-Güneş ve sonrasında Ay-Satürn gergin açılarının etkisiyle çalışma yaşamınızda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle altınızda çalışan ekip istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiremeyebilir. Sağlığınız da alarm verebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, günün tamamında Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay’ın Güneş ve Satürn ile oluşturduğu uyumsuz açılar nedeniyle aşk hayatınızda gergin bir gün geçirebilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle olan ilişkinizde bazı şeylerin netlik kazanmaması sizi agresif yapabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

09:06 itibariyle Ay, Terazi burcuna giriş yapıyor. Bugün ailevi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Evinizle ilgili çözümlenemeyen durumlar varsa tekrardan gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, günün genelinde Terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Ay’ın Güneş ve Satürn ile oluşturduğu sert açılar nedeniyle eğitim hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sosyal çevrenizde kurduğunuz agresif iletişim tepki almanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız