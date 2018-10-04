Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, günlük kiraya verilen dairede kalanların otomobilinde 31 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri dün akşam saat 23.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde günlük kiraya verilen aparta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, aparttaki dairede ve evlerde kalanların otomobilinde arama yapıldı.

ANKARA'DAN GELMİŞLER

Yapılan aramalarda, apartta kalan F.G. ve G.K.'nin aracında yaklaşık 31 gram eroin ele geçirildi. Araçta ayrıca hassas terazi ve üzerinde uyuşturucu içilmiş folyo parçaları bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da uyuşturucudan kaydı bulunan F.G. ve G.K.'nin Bursa'ya uyuşturucu satmak için geldikleri öğrenildi.



