HABER

Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, günlük kiraya verilen dairede kalanların otomobilinde 31 gram eroin ele geçirildi.

Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, günlük kiraya verilen dairede kalanların otomobilinde 31 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri dün akşam saat 23.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde günlük kiraya verilen aparta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, aparttaki dairede ve evlerde kalanların otomobilinde arama yapıldı.
ANKARA'DAN GELMİŞLER
Yapılan aramalarda, apartta kalan F.G. ve G.K.'nin aracında yaklaşık 31 gram eroin ele geçirildi. Araçta ayrıca hassas terazi ve üzerinde uyuşturucu içilmiş folyo parçaları bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da uyuşturucudan kaydı bulunan F.G. ve G.K.'nin Bursa'ya uyuşturucu satmak için geldikleri öğrenildi.

Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacakCem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacak
2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.