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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

08.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 46 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 400 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 679 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 46 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 932 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 payla yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 7 bin 66 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 140 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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