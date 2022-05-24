YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.05.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 486 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 759 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 752 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 486 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla barajlı hidroelektrik santrali yer aldı. Bunu yüzde 18 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 11 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardındanKocaelispor-Adanaspor maçının ardından

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.