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Günlük güneşlik hava şaşırtmıştı! İstanbul'un yanı başı Tekirdağ beyaza büründü

04.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan kar, İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da yağmamış günlük güneşlik hava şaşkına çevirmişti. Bununla birlikte beklenen kar yağışı dün geceden beri etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlere yağan kar, kentin Saray ilçesinde10 santimetreyi aştı. Ekipler yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Tekirdağ’ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kesiminde dün gece başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimi aştı.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILDI

Kar nedeniyle Saray-Vize kara yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin kara hazırlıksız yakalandığı ve zor anlar yaşadığı bölgede karayolları, AFAD ve belediye ekipleri araçtakilere yardımcı olup, araçlarını bırakanları güvenli yere götürdü. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

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Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede köylüler de kendi imkanlarıyla evlerinin önleri ve yolları temizledi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul Tekirdağ
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