Günlük hayatı ti'ye alan sanatçıdan 20 ironik çizim!

Çizimlerinde mizahı eleştiri malzemesi olarak kullanan Gudim, hepimizin denk geldiği durumları ti'ye alıyor.
İşte Antom Gudim'in en dikkat çeken 20 çizimi
BİZ PHOTOHOP SANMIŞTIK!
SUYUN SUÇU YOKMUŞ
2 KİLO OLSUN MU?
AL KIRDIN KIRDIN!
ŞİFA NİYETİNE...
BUNALTICI...
DEĞİŞEN İNSANLAR...
VE DEĞİŞEN TABİAT...
BAĞIMLILIK
HİÇ BU AÇIDAN DÜŞÜNMEMİŞTİK
ANNE KARNINDAN İTİBAREN...
İNSTAGRAM BAĞIMLILIĞINA İRONİK BAKIŞ
İYİ BİR UYKU HER ZAMAN İYİ GELİR
TRAFİK KARDEŞLİĞİ
DURUM BU...
ÇÜNKÜ SOSYAL MEDYA BUNU GEREKTİRİR!
ŞAPKA KULLANMA SORUNU!
UZAYLI DA OLSA O DA BİR İNSAN!
ZAMAN DA ZAMANSIZLIKTAN DERTLİYSE...
O POZLAR NASIL ÇEKİLİYOR SANIYORSUNUZ?
Çocukluk hayali gerçek oldu! Gören, 'Bana da yap' diyor
Hobi olarak başladı, 7 ülkeye satıyor
Anlam vermek mümkün değil!
Sosyal medyayı salladılar! 'Sıfır makyaj...'
Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da uygulandı
İzmir'de hastanede skandal! Hemşirelere taciz
Depremleri önceden bilip sosyal medyadan paylaşıyor!
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum