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Günlük hayatı ti'ye alan sanatçıdan 20 ironik çizim!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 25.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Dünyaya farklı bir gözden bakan başarılı illüstratör Antom Gudim, başarılı çizimleriyle fark yaratıyor.

Günlük hayatı ti'ye alan sanatçıdan 20 ironik çizim!

Çizimlerinde mizahı eleştiri malzemesi olarak kullanan Gudim, hepimizin denk geldiği durumları ti'ye alıyor.

İşte Antom Gudim'in en dikkat çeken 20 çizimi

BİZ PHOTOHOP SANMIŞTIK!

1

SUYUN SUÇU YOKMUŞ

2

2 KİLO OLSUN MU?

3

AL KIRDIN KIRDIN!

4

ŞİFA NİYETİNE...

5

BUNALTICI...

6

DEĞİŞEN İNSANLAR...

7

VE DEĞİŞEN TABİAT...

8

BAĞIMLILIK

9

HİÇ BU AÇIDAN DÜŞÜNMEMİŞTİK

10

ANNE KARNINDAN İTİBAREN...

11

İNSTAGRAM BAĞIMLILIĞINA İRONİK BAKIŞ

12

İYİ BİR UYKU HER ZAMAN İYİ GELİR

13

TRAFİK KARDEŞLİĞİ

14

DURUM BU...

15

ÇÜNKÜ SOSYAL MEDYA BUNU GEREKTİRİR!

16

ŞAPKA KULLANMA SORUNU!

17

UZAYLI DA OLSA O DA BİR İNSAN!

18

ZAMAN DA ZAMANSIZLIKTAN DERTLİYSE...

19

O POZLAR NASIL ÇEKİLİYOR SANIYORSUNUZ?

20

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Böyle dostumuz olsun ne dert kalır ne tasa!Böyle dostumuz olsun ne dert kalır ne tasa!
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Anahtar Kelimeler:
Antom Gudim illustrasyon

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