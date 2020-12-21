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Günlük hayatı zorlaştıran yaygın bir hastalık: Kasık fıtığı

21.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Günlük hayatı zorlaştıran yaygın bir hastalık: Kasık fıtığı

Oldukça yaygın bir problem olan kasık fıtığı halk arasında genellikle detaylı olarak bilinmemektedir. Kasık fıtığı bu problemi yaşamakta olan kişileri günlük hayatta zorlamaktadır. Kasık fıtığı nedir ve kasık fıtığı belirtisi nelerdir gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Günlük hayatta kasık fıtığı probleminden şikayet eden pek çok bireye rastlamak mümkün. Peki kasık fıtığı nedir ve bu problem günlük hayatımızı nasıl etkilemekte? Kasık fıtığı belirtisi olan biri bu durumu fark ettikten sonra ne yapmalıdır? Bu sorundan şikayetçi olan bireylerin tüm bu soruların cevabını bilmesi oldukça önemlidir.

Hakkında Tüm Merak Edilenleri ile Kasık Fıtığı

Inguinal herni olarak tanımlanmakta olan kasık fıtığı, kasık bölgesindeki duvarda oluşan bebeklik döneminden kalma bir açıklık ya da zayıflıktan kaynaklı olarak, karın içindeki organların dışarıya doğru taşmasıdır. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat fazla görülme sıklığı bulunan kasık fıtığı tüm fıtık türlerinin %80’ini kapsar. Karın duvarında var olan bir yırtık ya da defekt içerisinden karın içi dokuların anormal boyutta dışarı çıkarak cilt üzerinde şişlik yaratması durumudur. Yaygın olarak erkeklerde görülse bile, fıtık yeni doğan bebeklerden ileri yaştaki yetişkinlere kadar her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sorundur. Karın duvarının zayıf olduğu yerler genel olarak fıtığın en sık görüldüğü bölgeler olmaktadır. Kasık fıtığında çoğunlukla bağırsağın bir kısmı olmak üzere karın içi organlardan birinin kasık kısmında yer alan karın zarı duvarının zayıf noktasından dışa doğru çıkmasıyla ciltte bir şişlik oluşturur. Hapşırma, öksürme, ıkınma, gibi karın basıncının artmasına sebep olan durumlarda kasıkta görünür hale gelen fıtık kişiler sırt üstü yattığında görünmez hale gelir. Tedavi edilmediğinde genişleme olur ve şişlikte artış meydana gelir. Fıtık beslenme düzenini değiştirmekle, egzersizlerle ya da kullanılacak ilaçlarla zaman içinde kendi kendine düzelebilecek bir rahatsızlık değildir. Kasık fıtığı toplumda yaklaşık her on erkekten birinde görülür.

Tüm Belirtileri ile Kasık Fıtığı

Peki kasık fıtığı belirtisi nedir? Kasık fıtığı erkeklerde bazen testise doğru şişlik olarak kendini göstermektedir. Bu şişlik zaman zaman ağrı hissettirerek kendini gösterir. Kasık fıtığı genelde karın iç basıncını zorlayan hareketler sonucu ortaya çıkar, özellikle ağır yük kaldırarak çalışmakta olan kişilerin başına gelmektedir. Kimi zaman da bebeklikten bu yana oluşan bu fıtık, bebeklikte anne karnındaki gelişimde kasıklarda bulunan açıklıkların doğumdan sonra kapanmaması sebebiyle meydana geliyor. Testislerin aşağı doğru ilerlemesini sağlayan bu açıklıkların normalde doğum sonrası kapanması gerekmektedir. Açıklıkların kapanmaması durumunda fıtık gerçekleşir. Fıtık doğumdan sonra kendini hemen belli edebileceği gibi, ilerleyen yaşlarda da kendini gösterebilir.

  • Çok fazla ağırlık taşımakla,
  • Kronik öksürük ile,
  • Aşırı kilolar sebebiyle,
  • Ani hareketlerle,
  • Kadınlarda hamilelik dönemi sonrasında

Bu gibi belirtilerde fıtıkla karşılaşma ihtimali artabilir. Kasık fıtığının en temel belirtisi kasık ya da testis etrafındaki şişliktir. Şişlik birkaç hafta içerisinde ya da uzun sürede meydana gelebilir. Bazen karın iç basıncının artması ile şişliğin ortaya çıktığı ve belirginleştiği görülebilir. Fıtık başlangıç döneminde daha ağrılı, zaman içinde de daha ağrısız hale gelebilir. Bunun sebebi zamanla karın duvarındaki açıklığın genişlemesiyle organların daha rahat dışarı çıkabilir hale gelmesidir. Bu durumda hasta ağrılarının azaldığını zannederken aslında hastalığı ilerlemiştir. Kasık fıtığındaki ani ağrılar, fıtıktaki ani sertlik, mide bulantısı ya da kusma gibi durumlar bağırsağın bir kısmının fıtık içerisinde sıkışmış olabileceğinin göstergesidir. Kasık fıtığına sahip kişiler, bu gibi şikayetler yaşadığında acil olarak doktoruna ulaşmalıdırlar.

Kasık Fıtığı Ağrısına Neler İyi Gelir? Kasık Fıtığı Tedavisi Nasıldır?

Fıtık ilaçlarla ya da kasık fıtığı korseleri ile bazı durumlarda kontrol altına alınabilir. Fıtık korseleri dışarı taşan dokuyu yerinde tutabilmek için tasarlanmış bir çeşit iç çamaşırıdır. Çok eski zamanlardan bu yana kullanılmaktadır, kasık fıtığı ağrısı varsa bu korseler kişilerin daha iyi hissetmelerini sağlar. Kasık fıtığı ne iyi gelir dediğimizde korse iyi bir cevaptır. Bu rahatsızlıkta, kasık fıtığı korsesi iyi bir alternatif ve ağrıları azaltmaya iyi bir yardımcı olsa da tıbbi tedavinin yerini tam olarak tutmamaktadır. Bu nedenle korselerle kontrol altına alınamamış fıtık rahatsızlığının en doğru tedavisi profesyonel yardımla sağlanır. İlaçla ve alınan bu tarz önemlerle iyileşmeyen kasık fıtığını tedavi etmenin yolu cerrahi yöntemlerdir. Tavsiye edilen ilk şey fıtık çok fazla büyümeden ameliyat olmaktır. Bebek ve küçük yaştaki çocuklarda dokuların sıkışma ihtimali daha yüksektir bu nedenle özellikle çocukların çok daha erken ameliyat olması tavsiye edilir. Fıtık ameliyatlarında açık ya da laparoskopik yöntemlerle ameliyat olmak mümkündür. Açık teknikte fıtığın üzerinde açılan bir kesikle açık bulunur ve çıkan dokular yerine yerleştirilir.

Laparoskopik yöntemde kasıktaki fıtık alanına göbekten girilen kamera ile aletler ile karın içine girilir ya da karın zarı ile kas arasındaki boşluktan ilerlenerek kasığa ulaşılır.

Laparoskopik yöntemlerde daha az kesi uygulanması nedeniyle daha konforlu ve daha hızlı tedavi görülen bir yöntemdir. Özellikle iki taraflı kasık fıtığına sahip hastalarda çoğunlukla laparoskopik yöntem tercih edilmektedir. Sıkışmış, boğulmuş fıtıklarda bu yöntem kullanılamamaktadır. Her iki ameliyat türünde de çoğu hastalar aynı gün ya da bir-iki gün içerisinde evine dönebilir.


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