Günlük hayatı zorlaştıran yaygın bir hastalık: Kasık fıtığı

Günlük hayatta kasık fıtığı probleminden şikayet eden pek çok bireye rastlamak mümkün. Peki kasık fıtığı nedir ve bu problem günlük hayatımızı nasıl etkilemekte? Kasık fıtığı belirtisi olan biri bu durumu fark ettikten sonra ne yapmalıdır? Bu sorundan şikayetçi olan bireylerin tüm bu soruların cevabını bilmesi oldukça önemlidir.

Hakkında Tüm Merak Edilenleri ile Kasık Fıtığı

Inguinal herni olarak tanımlanmakta olan kasık fıtığı, kasık bölgesindeki duvarda oluşan bebeklik döneminden kalma bir açıklık ya da zayıflıktan kaynaklı olarak, karın içindeki organların dışarıya doğru taşmasıdır. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat fazla görülme sıklığı bulunan kasık fıtığı tüm fıtık türlerinin %80’ini kapsar. Karın duvarında var olan bir yırtık ya da defekt içerisinden karın içi dokuların anormal boyutta dışarı çıkarak cilt üzerinde şişlik yaratması durumudur. Yaygın olarak erkeklerde görülse bile, fıtık yeni doğan bebeklerden ileri yaştaki yetişkinlere kadar her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sorundur. Karın duvarının zayıf olduğu yerler genel olarak fıtığın en sık görüldüğü bölgeler olmaktadır. Kasık fıtığında çoğunlukla bağırsağın bir kısmı olmak üzere karın içi organlardan birinin kasık kısmında yer alan karın zarı duvarının zayıf noktasından dışa doğru çıkmasıyla ciltte bir şişlik oluşturur. Hapşırma, öksürme, ıkınma, gibi karın basıncının artmasına sebep olan durumlarda kasıkta görünür hale gelen fıtık kişiler sırt üstü yattığında görünmez hale gelir. Tedavi edilmediğinde genişleme olur ve şişlikte artış meydana gelir. Fıtık beslenme düzenini değiştirmekle, egzersizlerle ya da kullanılacak ilaçlarla zaman içinde kendi kendine düzelebilecek bir rahatsızlık değildir. Kasık fıtığı toplumda yaklaşık her on erkekten birinde görülür.