Günlük kalsiyum ihtiyacı 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile sağlanabilir

Yetişkinlerin alması gereken kalsiyum miktarının günlük 1200 mg olduğunu söyleyen Diyetisyen Berna Ertuğ, "Bu; 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile sağlanabilir" dedi.

"21 Mayıs Dünya Süt Günü” öncesi süt tüketimi hakkında tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Berna Ertuğ, Ulusal Süt Konseyi’nin yayınladığı raporlarda Türkiye’nin süt tüketiminde diğer ülkelere göre geride kaldığını gösterdiğine işaret etti. Ertuğ, 2018 yılında ABD’de kişi başına ortalamanın yıllık 292, AB ülkelerinde 342.5 litre süt tüketimi olurken, Türkiye’de tüketimin 146 litre olduğunu hatırlattı. Ertuğ, kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere vitamin ve mineral yönünden zengin bir içecek olan sütün, sağlıklı bir yaşam için gerekli besin öğelerinden biri olarak kabul edildiğini kaydetti.

Vitamin ve mineral kaynağı

Çocukluk ve ergenlik döneminde kemik yapımı ve yoğunluğunun hızlı olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, dolayısıyla özellikle bu dönemde süt tüketimine ağırlık vermenin önemli olduğuna dikkat çekti. Ertuğ, "Sütün ortalama yüzde 87,3’ü su, yüzde 5’i karbonhidrat, yüzde 3,5’i yağ, yüzde 3,4’ü protein, yüzde 0,7’si de mineraldir. Süt; C vitamini ve demir dışındaki tüm vitamin ve minerallerden zengindir. Bunların başında kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vitaminlerinden özellikle B12, riboflavin ve protein gelmektedir. Süt; kemik sağlığının yanı sıra kanser, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklara karşı da koruyucu etki gösterir. Diş çürüklerinin oluşmasını ve osteoporozu önler, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur" dedi.