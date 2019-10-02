Günlük kiralık dairede öldürülen Aleyna Can davasında karar

Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Can’ın sevgilisi ve sevgilisinin kardeşi hakkında suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tutuklu sanığın ise ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Kartal’da 30 Kasım 2017 tarihinde günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural ile başka suçtan tutuklu Bayram Ekici cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ile katılanlar avukatı Kübra Süleyman da salonda hazır bulundu.

“Sanıklar cezadan kurtulmak için senaryo yazıyorlar”

Duruşmada söz alan katılan avukatı Kübra Süleyman, “Sanık Bayram hakkında daha önce maktulü alıkoymaktan dolayı hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bu uzaklaştırma olayı sonrasında bu olay meydana gelmiştir. Sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla senaryo yazdıklarını düşünüyoruz” diyerek 3 sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.