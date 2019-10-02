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Günlük kiralık dairede öldürülen Aleyna Can davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı.

Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Can’ın sevgilisi ve sevgilisinin kardeşi hakkında suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tutuklu sanığın ise ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Kartal’da 30 Kasım 2017 tarihinde günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural ile başka suçtan tutuklu Bayram Ekici cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ile katılanlar avukatı Kübra Süleyman da salonda hazır bulundu.

“Sanıklar cezadan kurtulmak için senaryo yazıyorlar”
Duruşmada söz alan katılan avukatı Kübra Süleyman, “Sanık Bayram hakkında daha önce maktulü alıkoymaktan dolayı hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bu uzaklaştırma olayı sonrasında bu olay meydana gelmiştir. Sanıkların cezadan kurtulmak amacıyla senaryo yazdıklarını düşünüyoruz” diyerek 3 sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık: “Yanlışlıkla kendimi de vurabilirdim"
Esas hakkındaki savunması sorulan Mesut Vural, “Olay yaşandığı için üzgünüm. Maktulü önceden tanımıyorum. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Zaten olaydan sonra kendim ambulansa haber verdim. Olayın şokuyla panikleyip ambulansı arayıp oradan uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları veya kendimi de vurabilirdim” dedi.
Sanık Bayram Ekici, “Avukatımın beyanına katılıyorum” derken, Ercan Ekici ise, olayın meydana gelmesinde bir suçu olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanıklardan Mesut Vural tahliyesini talep etti. Bayram Ekici bir diyeceğini olmadığını söylerken, sanık Ercan Ekici ise beraatini istedi.

2 sanık hakkında beraat
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bayram Ekici ve Ercan Ekici’nin Aleyna Can’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Sevgilisinin arkadaşına 7,5 yıl hapis
Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesine kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, taksire dayalı kusurunun ağırlığını göz önüne alan mahkeme, sanık Mesut Vural’ın, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Vural hakkında “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayram Ekici’nin, Aleyna Can’ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmandan oda kiraladığı anlatılmıştı.
Olay günü Aleyna Can, Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici ile Mesut Vural’ın kiralık daireye geldiği belirtilmişti. Bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlanan Mesut Vural’ın belindeki tabancayı çekmeceye bıraktığı, dışarı çıkan Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın akşam saatlerinde eve döndükleri kaydedilmişti.
İddianamede, tabancayı ellerine alan sanıkların mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşledikleri ve Aleyna Can’ı vurarak ölümüne neden oldukları anlatılırken, sanıklar Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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