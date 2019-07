Günlük kiralık dairede öldürülen Aleyna Can davasında mütalaa

Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanığın “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. 2 sanığın ise beraatini isteyen savcı, sanıklar ile Aleyna Can arasında öldürmelerini gerektirecek nitelikte husumet bulunmadığını kaydetti.

Kartal’da 30 Kasım 2017 tarihinde günlük kiralık dairede 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı olan Mesut Vural cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ile katılanlar avukatı Kübra Süleyman da salonda hazır bulundu.

Savcı: ‘Aralarında öldürmelerini gerektirecek husumet yok’

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dosyaya yansıyan deliller itibariyle her 3 sanık ile Aleyna Can arasında öldürmelerini gerektirecek nitelikte husumet bulunmadığı, sanık Bayram’ın maktule ile gönül ilişkisinin bulunması, bu ilişki sürecinde zaman zaman maktuleye darp ve tehdit eylemlerinde bulunması nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş olması hususlarının, sanıkların Can’ı kasten öldürdüklerine delalet etmeyeceği belirtildi. Maktulenin uzaklaştırma kararına karşın sanık Bayram ile yeniden görüşmeye devam etmesi ve sanıkla birlikte kalması hususlarının bu durumu destekler mahiyette olduğu kaydedildi.