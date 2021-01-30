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  4. Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı

Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı

30.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Şişli’de günlük kiralık evde yaşanan cinayetin şüphelisi Kocaeli’nde yakaladı.

Şişli’de günlük kiralık evde yaşanan cinayetin şüphelisi Kocaeli’nde yakaladı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şahısların cinayetin işlendiği apartmana girişleri kameraya yansıdı.
Mecidiyeköy Ağaoğlu sokakta geçtiğimiz cuma günü günlük kiralık evde üç arkadaş arasında meydana gelen tartışma çıkmış, Rasim Kocaman isimli kişi vurularak hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden biri yakalanırken bir de kaçarak kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından diğer şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahla birlikte yakalandı
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, şüphelinin Kocaeli’ne kaçtığı tespit edildi. Zanlının kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler adının Hikmet T. olduğu belirlenen şahsı kullandığı silahla kıskıvrak yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

"Kazara yaptım"
16 adet suç kaydı bulunan Hikmet T.’nin ifadesinde "Kazara oldu" dediği öğrenildi. Şüpheliler Hikmet T. ve Jabir R., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin olayın yaşandığı binaya giriş yaptığı anlar görüldü.

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