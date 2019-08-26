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Günlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 14 yaşındaki N.G.'nin günlük kiralık evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermesine tanık olan mahalle sakinleri, küçük kızın 40 yaşlarındaki bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını iddia etti.

Günlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmış

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 14 yaşındaki N.G.'nin günlük kiralık evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermesine tanık olan mahalle sakinleri, küçük kızın 40 yaşlarındaki bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını iddia etti.
14 yaşındaki N.G., dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'taki İkinci Fatih Apartmanı'nın dördüncü katındaki günlük kiralık dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Apartman sakinleri ve mahalleli, N.G. ile birlikte 14- 15 yaşlarında 2 kızın, bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdü. N.G.'nin, 3 erkeğin kaldığı günlük kiralık eve gittiğini, kısa süre sonra da 4'üncü kattan atladığını gördüklerini ifade etti.
Sokakta ayakkabı dükkanı olan Ömer Bozkurt, intihar olayından bir saat önce 3 kız ile 40 yaşlarında kadının, olayın yaşandığı apartmanın önünde oturduklarını anlatarak, "N.G., bir süre sonra günlük kiralık eve gitti. Ardından da balkondan atladı. Yere düştüğünde nabzı atıyordu, ölmemişti. Bir kız gelip başında ağladı. Kadın ile diğer çocuklar ise olay yerinden ayrılmıştı. Daha sonra polis gelip, evde bulunan 3 erkeği gözaltına aldı" dedi.
Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 erkeğin ifade işlemleri sürürken, N.G.'nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Günlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmışGünlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmış

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