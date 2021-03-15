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Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 15 Mart Koronavirüs tablosu

15.03.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 15 Mart Koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı, test sayısı, koronavirüs nedeni ile vefat eden hasta sayısı açıklandı. 15 Mart Koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak edilirken, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 15 Mart Koronavirüs tablosu belli oldu mu? İşte, günlük vaka sayıları detayları!

Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden 15 Mart günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yerinde karar dönemi ile normalleşme sürecine geçilmesinin ardından günlük koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Peki, bugünün test sayısı, koronavirüs testi pozitif olan hasta sayısı, ölen hasta sayısı kaç oldu? İşte, 15 Mart Koronavirüs tablosu!

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Mart’ta 151.113 test yapıldı. 15.503 vaka ve 858 hasta tespit edilirken, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı 63 oldu. Bugün 15.893 vatandaş ise iyileşen hastalar arasında.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-03-15 23.12.32

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada normalleşme sürecine geçiş ile vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Erdoğan, konuşmasında normalleşme sürecinde şu anda bir değişiklik olmadığını ifade ederken, tedbirlere uyulmaması halinde kısıtlamaların tekrar başlayabileceğine dikkat çekti.

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