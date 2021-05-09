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Günlük koronavirüs vaka sayısı | 8 Mayıs günlük vaka tablosu açıklandı mı?

09.05.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin içerisinde bulunduğumuz şu günlerde, günlük koronavirüs vaka sayıları da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sürecinin başında günlük vaka sayıları ortalama 50 bin civarında seyrederken, dün açıklanan vaka tablosunda vakaların 20 binin altına düştüğü gözlemlendi. Günlük vaka sayılarındaki son durum ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 8 Mayıs günlük vaka tablosu açıklandı mı?

Günlük koronavirüs vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. 8 Mayıs tarihinde açıklanan günlük vaka tablosunda, vefat ve vaka sayılarında ciddi düşüşler dikkat çekti. Dün açıklanan tabloda günlük vaka sayısı 18 bin 52 iken, koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 281’e düştü.

9 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 9 Mayıs koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

8 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

8 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 228 bin 873 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan vatandaşlarımızın 18 bin 52 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vefat sayısındaki azalış ise dikkat çekti. 8 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 281 oldu.

8 MAYIS

DÜNYADA KORONAVİRÜS AŞILAMASI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 762 bin 669 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,01 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 762 bin 669 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,01 oldu.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi tam kapanma

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