Günlük koronavirüs vaka sayısı | 9 Mayıs günlük vaka tablosu açıklandı

Günlük koronavirüs vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar ile paylaşılıyor. 8 Mayıs tarihinde açıklanan günlük vaka tablosunda, vefat ve vaka sayılarında ciddi düşüşler dikkat çekti. Dün açıklanan tabloda günlük vaka sayısı 18 bin 52 iken, koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 281’e düştü.

9 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 9 Mayıs koronavirüs tablosunda vaka sayılarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 9 Mayıs itibariyle koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 197 bin 468 oldu. Test yapılan kişilerden pozitif çıkan kişi sayısı 15 bin 191 oldu. Bugün itibariyle koronavirüs kaynaklı 283 vatandaşımız hayatını kaybetti.

8 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

8 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 228 bin 873 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan vatandaşlarımızın 18 bin 52 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vefat sayısındaki azalış ise dikkat çekti. 8 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 281 oldu.