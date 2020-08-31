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Günlük makyaj tüyoları

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Konu makyaja gelince her türlü tüyo ve fikre açığız. Birbirinden renkli, ışıltılı, etkileyici gece ya da günlük makyaj görünümlerine bayılıyoruz! Gece makyajının iddialı ve göz alıcı görünümüne karşın gündelik hayatta tercih ettiğimiz makyaj stili daha sade ve doğal oluyor. Bu sadelik ve doğallıkla yüzümüzün güzelliğini en etkili şekilde ortaya çıkarabiliriz.

Günlük makyaj tüyoları

Günlük makyaj için çok önemli tüyolar! Önce gözlerden başlamazsanız...

Genel olarak gün içerisinde makyajımıza birçok sebepten ötürü fazla vakit ayıramıyoruz. Fakat önemli olan doğru ürün ve tekniklerle kısa sürede bile güzel bir makyaj ortaya çıkarmak. Ve bu zor değil. Gerçekten! İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen günlük makyaj tüyolarımızı kategori kategori inceleyelim...

Cildinizi makyajdan önce bir yüz temizleme jeli ile temizlemeli ve nemlendirmelisiniz. Aksi takdirde cildinizdeki kirler, makyajınıza perde çekebilir.

GÖZ MAKYAJI

  • Göz makyajıyla başlıyoruz çünkü far veya maskara ile yapabileceğimiz küçük hatalar ve bulaştırmalar olabilir. Ten makyajını önce yaparak bozmak istemeyiz, değil mi?

  • Günlük bir göz makyajında, göz farında kullanacağınız renk tamamen size kalmış. Burada püf nokta fırça ile farı iyice dağıtmak ve boyut vermesi için gölgelendirmeleri iyi yapmak. Farın pigmentini arttırmak istiyorsanız bir göz bazı ya da ince bir kat vazelin sürebilirsiniz. Kalıcılığını da arttırmış olursunuz.

  • Aydınlık bir görünüm için göz pınarı ve kaş altlarınızı şampanya renginde bir far ile aydınlatabilirsiniz.

  • Hızlı bir göz makyajında eyeliner çekmek biraz lüks olsa gerek. Yine de gözümüzü belirginleştirmek için kahverengi bir farı kirpik diplerinize sürebilirsiniz.

  • Bakışlarımızı etkileyen kirpiklerimiz için bir püf nokta da maskara uygulamadan önce transparan bir pudra sürmek. Bu şekilde daha hacimli ve kalıcı bir kirpik görüntüsü elde ediyoruz.

  • Kaşlarımız kesinlikle tamamlayıcı! Dolayısıyla hemen tarıyoruz, sondan başlayarak boşlukları dolduruyoruz ve bir kaş jeli ile sabitliyoruz. Doldurmaya sondan başlamak önemli. Çünkü kaş ürününüzü (kaş farı, kaş jeli...) kaşın başlangıcında dağıtmak zor olabilir veya kalın bir nokta halinde kalabilir. Acelemiz var, iki saat silip baştan yapamayız canım!

    • TEN MAKYAJI

    • Cildinize uygun fondöteni ve kapatıcıyı, homojen bir görüntü için, fırçayla uygulamalısınız. Daha hafif bir görüntü için renkli nemlendiriciler de yanınızda. Unutmayın, ten makyajında aydınlık bir görüntü istiyoruz!

    • Kapatıcınızı göz altına ters üçgen şeklinde sürmeniz göz altlarınızı daha aydınlık gösterecektir.

    • Daha tatlı ve sağlıklı bir yüz için mutlaka mercan, şeftali tonlarında bir allık veya bir bronzer kullanmalısınız. Pıt pıt fırçayla uyguluyoruz. Krem bir ürün olsa daha güzel olur tabii...

    • Işıl ışıl makyaj dedik o kadar. Elmacık kemiklerinizin üzerine tatlı bir higlighter dokunuşunu unutmayın..

    DUDAK MAKYAJI

    • Rujun pürüzsüz durması için mutlaka nemlendirmelisiniz.

    • Burada nude tonları kullanmak daha güvenli sanki. Koyu renk rujlarda taşırma riski bir tık fazla.

    • Dudak parlatıcıları dudaklarınızı daha dolgun gösterecek!
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