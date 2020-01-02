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  4. Günlük rutini sanata dönüştüren proje: “Yaşam Çizgisi”

Günlük rutini sanata dönüştüren proje: “Yaşam Çizgisi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Japon tasarımcılar Haruna Yamada ve Hirokazu Kobayashi tarafından oluşturulan “Yaşam Çizgisi” projesi, günlük hayatta yapılan aktivitelerde renk bantlarını kullanarak farklı meslek gruplarının ve insan yaşamlarının kalıplarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.Singapur’un Red Dot müzesinde yer alan sergide “Yaşam Çizgisi” projesi adı verilen, insanların günlük yaşam rutinlerini belirli bloklara bölüp renklendiren çalışmalar bulunuyor.

Japon tasarımcılar Haruna Yamada ve Hirokazu Kobayashi tarafından oluşturulan “Yaşam Çizgisi” projesi, günlük hayatta yapılan aktivitelerde renk bantlarını kullanarak farklı meslek gruplarının ve insan yaşamlarının kalıplarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.
Singapur’un Red Dot müzesinde yer alan sergide “Yaşam Çizgisi” projesi adı verilen, insanların günlük yaşam rutinlerini belirli bloklara bölüp renklendiren çalışmalar bulunuyor. 2004 yılında Japon tasarımcılar Haruna Yamada ve Hirokazu Kobayashi tarafından kurulan SPREAD şirketi, bir günü etkinlik blokları haline getirip renklendiriyor. “Yaşam Çizgisi” projesi, günlük hayatta yapılan aktivitelerde renk bantlarını kullanarak farklı meslek gruplarının ve insan yaşamlarının kalıplarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Red Dot Dizayn Müzesi’nde yer alan sergide, tam 150 bin gün boyunca farklı bireylerin yaşamları incelenerek elde edilen detaylar kullanılarak günlük rutinler renkli bloklara bölünüyor. Yaşam Çizgisi projesi, kişinin uyku, yemek, rahatlama ve çalışma gibi günlük eylemlerini, araştırmaya dayalı olarak seçilen 21 renkle değiştirerek ve 24 saatlik bir eksen boyunca kaydederek adeta bir yaşam modeli oluşturuyor. Red Dot Müzesi’ndeki sergide, her biri farklı yaşam tarzlarına sahip 88 kişinin günlük rutinini gösteren 88 farklı desen bulunuyor. Sadece insan yaşamının incelenmediği projede kedi, köpek ve kuş gibi birçok canlının da yaşamlarını gösteren desenler bulunuyor. SPREAD şirketi ise“Yaşam Çizgisi” projesini, “İnsanların günlük, haftalık veya aylık rutinlerini heyecan verici bir şekilde görmesini sağlıyor. İnsanın kendisi hakkında bir şeyler keşfetmesine yardımcı oluyor” sözleriyle ifade ediyor. Ayrıca proje hakkında yorum yapan bazı kişiler, belirli meslekler için günlük rutini anlatan projenin öğretici olduğuna da vurgu yapıyor.

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