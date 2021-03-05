“Günlük Vakalar 10 Binin Altına Düşmeden Önlemler Gevşememeli”

ABD’de Corona virüsü vaka sayılarında bir süredir kademeli bir düşüş gözlemleniyordu; ancak vaka sayıları son günlerde 50 ila 60 bin arasında seyrediyor. Başkan Joe Biden’ın salgınla mücadelede başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeden önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD’de bir gün içinde görülen vaka sayısı en son yaklaşık bir yıl önce 10 binin altında seyretmişti. Ancak ülkede Ekim ayından bu yana bir gün içinde görülen vaka sayısı 50 binin altına düşmedi.

Dr. Fauci, CNN televizyonunda katıldığı yayında, ABD’de bir gün içinde yaklaşık 2 milyon doz aşı yapıldığını, ancak ABD’nin kısıtlamaları aşamalı bir şekilde kaldırması gerektiğini belirtti.

Çarşamba günü yine CNN televizyonunun yayınına katılan Dr. Fauci, “Normale dönülmesi gerektiğini anlıyorum ancak özellikle günde 55 bin ila 70 bin arasında seyreden vaka sayısı ile karşı karşıyayken, kamu sağlığı uyarılarını tamamen bir kenara iterseniz ancak kendinizi geriye itmiş olursunuz” ifadelerini kullanmıştı.