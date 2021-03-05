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“Günlük Vakalar 10 Binin Altına Düşmeden Önlemler Gevşememeli”

05.03.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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“Günlük Vakalar 10 Binin Altına Düşmeden Önlemler Gevşememeli”

Başkan Biden’ın salgınla mücadele başdanışmanı Dr. Anthony Fauci CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD’de günde yaklaşık 2 milyon doz aşı yapıldığını, ancak buna rağmen Corona kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesi gerektiğini söyledi

ABD’de Corona virüsü vaka sayılarında bir süredir kademeli bir düşüş gözlemleniyordu; ancak vaka sayıları son günlerde 50 ila 60 bin arasında seyrediyor. Başkan Joe Biden’ın salgınla mücadelede başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeden önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD’de bir gün içinde görülen vaka sayısı en son yaklaşık bir yıl önce 10 binin altında seyretmişti. Ancak ülkede Ekim ayından bu yana bir gün içinde görülen vaka sayısı 50 binin altına düşmedi.

Dr. Fauci, CNN televizyonunda katıldığı yayında, ABD’de bir gün içinde yaklaşık 2 milyon doz aşı yapıldığını, ancak ABD’nin kısıtlamaları aşamalı bir şekilde kaldırması gerektiğini belirtti.

Çarşamba günü yine CNN televizyonunun yayınına katılan Dr. Fauci, “Normale dönülmesi gerektiğini anlıyorum ancak özellikle günde 55 bin ila 70 bin arasında seyreden vaka sayısı ile karşı karşıyayken, kamu sağlığı uyarılarını tamamen bir kenara iterseniz ancak kendinizi geriye itmiş olursunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Fauci’nin bu açıklamaları, ABD’de bazı eyaletlerin pandemi kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya ve bazı iş yerlerinin açılmaya başladığı döneme rastladı. Araştırmalar da virüsün yeni ortaya çıkan varyantlarının yeni bir dalgaya yol açabileceğini gösteriyor.

Maske zorunluluğu yine siyasi tartışma konusu

ABD’de maske kullanımı son dönemde yeniden siyasi tartışmaya konu olmuş durumda. Teksas ve Mississippi eyaletlerinin Cumhuriyetçi valileri maske zorunluluğu kararını kaldırma kararı almış, Başkan Joe Biden da bu kararlara tepki göstermişti.

Başkan Biden, maske zorunluluğunu kaldırma kararlarının ‘‘Neandertal’’ düşünce yapısından kaynaklandığını söylemiş, ‘‘İhtiyacımız olan son şey, ‘her şey iyi, maskelerinizi çıkartın’ diyen Neandertal düşüncedir. Maske takmak hala önemli’’ demişti.

Alabama eyaleti valisi ise maske kullanılması zorunluluğunu bir ay daha uzatma kararı aldı. Cumhuriyetçi Partili Vali Kay Ivey, maske zorunluluğunun 9 Nisan’a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “eyalet yetkililerinin öngörülebilir gelecekte maske takılmasının önemini vurgulamaya devam etmeleri ve herkesi imkan olduğunda aşılanmaya teşvik etmeleri gerektiğini” vurgulamıştı.

ABD’de Perşembe günü itibariyle başkent Washington ve Porto Riko’nun yanı sıra 34 eyalette maske takma zorunluluğu bulunuyor.

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