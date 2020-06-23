Günlük Yürüyüş Yapmanın Sağlığa Yararları

Çağımızın getirisi teknolojik yaşam tarzı, insanları evlere ve ofislere kapalı, daha az hareketli ve fiziki olarak kolaylaştırılmış bir hayatı insanlara sunuyor. Ama aslında kolaylık ve rahatlık gibi görünen bu yaşam tarzı insanları hareketsizliğe dayalı birçok hastalığın ve sağlıksız bir yaşamın kıyısına sürüklüyor. Bu alışılmış hayatı bırakıp beden gücüyle çalışıp çiftcilik ve hayvancılık yaparak sağlıklı bir hayat yaşamayı düşünmek günümüz şartlarında birçok insan için elbette ki zor. Hayat düzenimizi bozmadan sadece günlük yürüyüş yaparak birçok hastalığın önüne geçebilir ve çok daha sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. Sadece her gün düzenli olarak yürüyüş yapmak kalp damar hastalıklarından tutun zihinsel hastalıklara kadar birçok sağlık probleminin önüne geçmek için büyük fayda sağlar. Günlük Yürüyüş Yapmanın Faydaları 1. Kalp sağlığını korur Yapılan bir araştırmaya göre günlük düzenli olarak yapılan yarım saatlik yürüyüşün kalp hastalıkları riskini %30 oranına kadar düşürdüğü gözlemlenmiştir. Günlük düzenli olarak yapılan yürüyüş kalbin daha düzenli kan pompalamasını sağlayıp kardiovaskuler sistemin yani kalp ve damar siteminin korunmasına büyük yarar sağlar. Kandaki kötü kolesterol seviyesini de düzenleyerek aynı zamanda dengesiz ve hareketsiz bir yaşamın sonucu olan inme(felç) riskini de düşürür. Kadınların özellikle menopoz sonrası dönemlerde düzenli yürüyüş yapması bu riskin en aza indirilmesi için doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca kan dolaşımını artırdığı için yürüyüşün cilde faydaları da oldukça fazladır.

2. Diyabete karşı korur Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceğin en yaygın hastalıklarından biri olma ihtimaline dikkat çektiği ve ciddi bir salgın hastalık olarak nitelendirdiği diyabet hastalığı; erken ölüm riskini artıran, hareketsizliğe ve genetik faktörlere bağlı bir hastalıktır. Düzenli yürüyüşün zayıflamaya etkisi fazla kilolardan kurtulup insülin direncinizi azaltarak diyabete yakalanma riskinizi en aza indirecektir. 3. Osteoporoza karşı korur Hareketsiz bir yaşamın getirdiği hastalıklardan biri de osteoporoz(kemik erimesi)'dir. Osteoporoz, ilerleyen yaşlarda hareketsizlikle birlikte kemiklerin güçsüzleşmesi ve kırıklara daha elverişli hale gelmesidir. Düzenli yürüyüşün kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini özellikle menopoz sonrası kadınlarda %40 oranından %30 oranına düşürdüğü gözlemlenmiştir. 4. Kas sağlığını korur Yaşın ilerlemesi ve hareketsizlik ile birlikte insan vücudunda düzenli olarak kas yıkımı başlar. Kas yıkımı vücuda alınan kalorinin daha zor yakılması ile kilo alımını hızlandıran unsurlardan biridir. Düzenli yürüyüş yapmak kas kaybını en aza indirir ve kasların korunmasını sağlar. Bu da vücudun kalori yakımın hızlanması anlamına gelir. Yürüyüş vücudu sıkılaştırır mı? sorusuna buradan yola çıkarak cevap vermek gayet mümkündür. Daha kolay ve hızlı yakılan kalorilerin vücutta birikimi azalacak ve daha sıkı bir görünüme kavuşmanız kolaylaşacaktır. Vücuttaki en büyük kas grubunun bacaklar olduğu da göz önünde bulundurulursa yürüyüşün bacaklara faydaları ile birlikte kalori yakımı daha da hızlanacaktır.

5. Kilo kontrolünü sağlar Günümüz hastalıklarının birçoğu aşırı kilodan kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1.6 milyar kişi fazla kilolu ve bunlardan 600 milyonu ise obez. Türkiye'de ise her 5 kişiden biri obez sınıfına girmektedir. Obezite kalp-damar hastalıklarından psikolojik bozukluklara kadar birçok problemi yanında getiren bir hastalıktır. Günlük yürüyüş obezite ile mücadelede etkin bir silahtır. Günlük düzenli olarak yapılan 30 dakikalık yürüyüş ortalama 200 kalori yakılmasını sağlar. Bu yürüyüşün sağlıklı beslenme ile desteklenmesi obezite riskini minimuma indirir. Burada önemli bir ayrıntı da dikkat çekmektedir, yapılan araştırmaya göre tempolu yürüyüşün faydalarının yavaş gezinti halindeki yürüşe göre çok daha fazla olduğudur. Tempolu yürümek kalp atış hızını yükselterek daha çok kalori yakılmasına neden olur ve metabolizma hızını artırarak yürüyüşün sonrasında bile fayda sağlamaya devam ettirir. 6. Strese karşı korur Çağımızın getirdiği yaşam tarzının bize verdiği zararlardan biri de stresdir. Stresin hayattan alınan zevki düşürmekten, metabolik bozukluklara kadar birçok zararı vardır. Günlük düzenli olarak yürüyüş yapmak kan basıncını düzene sokar ve endorfin, yani mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Mutluluk hormonu salgılanması ile birlikte hayata daha pozitif bakmaya ve yaptığınız işlerden daha çok zevk almaya başlarsınız. Endorfin hormonu salgılanması metabolizmanızın hızlanmasından bağırsak sisteminizin düzenlenmesine kadar birçok fayda sağlar.

7. Bağışıklık sistemini güçlendirir Eskiden daha güçlü olan bağışıklık sistemimiz her geçen zaman giderek zayıflıyor. Bunun nedeni sağlıksız beslenme, hazır ve hormonlu gıdalar, hareketsiz bir yaşam ve stres seviyemizin yüksekliği ile yaşam kalitemizin düşmesidir. Günlük düzenli olarak yapılan yürüyüş bağışıklık sistemi fonksiyonlarını geliştirerek T-hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur. Bu da hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı ve hastalıklardan daha kısa sürede kurtulmamızı sağlar. 8. Beyin sağlığını korur Düzenli yürüyüş yapmak beyindeki hipokampus bölgesinin etkinliğini artırır. Hipokampusun görevleri duyguları ve hafızayı yönetmek, yer hafızası oluşturmak, kısa süreli ve yeni hafıza oluşumunu sağlamaktır. Depresyon, alzheimer hipokampusun zarar görmesine neden olur. Düzenli olarak yürüyüş yapıldığında stres hormonlarının seviyeleri düşer beyin ve hafızanın korunması için beyin fonksiyonlarının korunması da sağlanmış olur. 9. Kansere karşı korur Araştırmalara göre düzenli yürüyüş yapmak meme ve kalın bağırsak kanserlerine karşı önemli derecede koruma sağlıyor. Düzenli yürüyüş yapan kadınlarda meme kanseri riski %25 oranında azalıyor. Bir diğer araştırmaya göre ise düzenli yürüyüş yapmak %24 oranında kalın bağırsak kanserini riskini düşürüyor. Düzenli yürüyüş yapmanın kalın bağırsak kanserine karşı korumayı bağışıklık sistemini düzenleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirerek, zararlı hormonların salgılanmasını azaltarak ve kilo alımını önleyerek sağladığı biliniyor. Kanser hastaları üzerinde yapılan gözlemler kanser hastalarına düzenli olarak yürüyüş yaptırıldığında ölüm oranlarının %60'a düştüğünü gösterdi.