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Günpınar Şelalesi dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altına 15 dereceye kadar düşmesi üzerine kısmen buz tuttu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin büyük bölümü bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçen yıl Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'nin büyük kısmı, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi üzerine kısmen buz tuttu.

Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu.

Donan şelale, fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkardı.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Günpınar Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Şelaleyi ziyaret etmek için gelenler, ilçe merkezinde bulunan Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi'ni de görmeden dönmüyor.

Ziyaretçilerden Halil Kumtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa donmuş şelalede çekim yaptığını belirterek, bu büyülü ortamı herkesin görmesini tavsiye etti.

Ülke genelinde çekimler yaptığını belirten Kumtepe, yaz aylarında fotoğrafladığı şelalede, donma sonucu oluşan sarkıtları da görüntülemek amacıyla ilçeye geldiğini söyledi.

Ailesiyle Elbistan'dan gezmeye gelen Mevlüt Özkan da şelalenin dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu ifade etti.

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