HABER

Günübirlik dairelere polisten şok baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:33 | Son Güncelleme

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanlarına, konaklama merkezlerine ve kiralık araç firmalarına yapılan denetimlerde 424 ayrı noktayı tek tek denetleyerek para cezası ve adli işlemler uygulandı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimler neticesinde, 179 umuma açık ve istirahat eğlence mekanlarına yaptığı denetimler sonucunda 7 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 2 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Günübirlik dairelere polisten şok baskın

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanlarına, konaklama merkezlerine ve kiralık araç firmalarına yapılan denetimlerde 424 ayrı noktayı tek tek denetleyerek para cezası ve adli işlemler uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimler neticesinde, 179 umuma açık ve istirahat eğlence mekanlarına yaptığı denetimler sonucunda 7 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 2 bin 212 TL idari para cezası uygulandı. 3 şahsa ise fuhuşa teşvik ve aracılık yapmaktan dolayı Bin 935 TL, toplamda 4 bin 147 TL para cezası kesildi.
2 işyerinde yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 şahsa gerekli işlemler yapılmasının ardından, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Aynı tarihler arasında il genelinde geçici konaklama yerleri olan apartlara ve kiralık araç firmalara yapılan denetimlerde, 15 ayrı adreste bulunan 243 günübirlik kiralanan daire ve oteller kontrol edilerek, 10 işyerine kayıtları bulunmamasından dolayı 110 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.
Denizli’de adli makamlardan yakalaması olan 200 şahsı yakalayarak tekrardan adliyeye götürmesinin ardından 68 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Günübirlik dairelere polisten şok baskın

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandıMağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyinGizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana ‘Robin Hood’ deyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Herkes oraya koştu! Acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.