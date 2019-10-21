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Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

Manisa’dan İzmir’e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Manisa Salihli’den İzmir’e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek operasyon başlattı.

Manisa’dan İzmir’e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Salihli’den İzmir’e gelip günübirlik hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek operasyon başlattı. Zanlıların İzmir’de olduğunu belirleyen ekipler, İzmir-Turgutlu- Kemalpaşa yol güzergahında uygulama başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurarak, araçta bulunan kişilerin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41), Ayşe A. (23) olduğunu belirledi. Ayrıca araç içerisinde arama yapan ekipler, emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu yere çorap içerisine saklanmış, 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirdi.
Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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