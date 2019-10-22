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Günübirlik hırsızlık şebekesine operasyona 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 08:09 | Son Güncelleme

 MANİSA’dan günübirlik İzmir’e gelip, hırsızlık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- MANİSA’dan günübirlik İzmir’e gelip, hırsızlık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin günübirlik olarak Manisa'nın Salihli ilçesinden İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti. Ekipler, şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin sürekli kullandığı güzergahı kapatarak uygulama başlattı. Uygulama noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, aynı suçtan kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41) ve Ayşe A.'yı (23) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, çorap içine gizlenmiş 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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