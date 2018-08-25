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Günübirlik tatilciler sahilde konakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesine bayram tatili dolayısıyla günübirlik olarak gelen tatilciler, gündüz sahilde vakit geçirirken, gece ise araçlarında uyudu.

Günübirlik tatilciler sahilde konakladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesine bayram tatili dolayısıyla günübirlik olarak gelen tatilciler, gündüz sahilde vakit geçirirken, gece ise araçlarında uyudu. Tuvalet ve duş ihtiyacını da plajlardaki kabinlerden karşılayan günübirlikçiler, ıslanan kıyafetlerini de araçlarına ya da plaj korkuluklarına asarak kuruttu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Konya başta olmak üzere çevre illerden Alanya'ya gelen günübirlikçi vatandaşlar, otel ve apartları tercih etmek yerine geldikleri otomobillerde geceyi geçirmeyi tercih etti. Avsallar ve İncekum bölgesine gelen günübirlikçi tatilciler gün boyu deniz ve plajda vakit geçirdikten sonra plajların otoparkları ve çevre parklarda geceledi. Tuvalet ve duş ihtiyacını da plajlardaki kabinlerden karşılayan günübirlikçiler ıslanan kıyafetlerini de araçlarına ya da plaj korkuluklarına asarak kuruttu. Geceyi geçiren aileler gündüz tekrar denize girerek tatilini tamamladıktan sonra şehirlerine döndü.
'BOŞ ODA SORUNU YOK'
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ilçede bayram süresince boş oda sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Bayram tatili süresince yoğunluk yaşadık fakat boş oda sıkıntısı ilçemizde yaşanmadı. Otelciler olarak durmadan koordine halinde boş odaların tahsisini sağladık. Konusu geçen tatilcilerin araçlarında kalması oda bulamadıklarından değil kendi tercihlerinden veya ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

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Günübirlik tatilciler sahilde konakladıGünübirlik tatilciler sahilde konakladıGünübirlik tatilciler sahilde konakladıGünübirlik tatilciler sahilde konakladı

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