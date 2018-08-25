Günümüz Gençliği Ebeveynlerine Oranla Daha Mantıklı Seçimler Yapıyor

Ünlü rock grubu the Who'nun ”The Kids Are Alright” ”Çocukların Bir Şeyi Yok” şarkısında da dile getirdiği gibi anlaşılıyor ki zamane çocukları gerçekten de iyi durumda.

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin son verilerine göre anne babalarına kıyasla daha kilolu olmalarına, daha az sebze ve meyve tüketmelerine, daha az uyumalarına ve bilgisayar oyunlarının başında daha uzun süre geçirmelerine rağmen Amerikalı gençlerin büyüdüklerinde uyuşturucu ve alkol bağımlısı olma olasılıkları daha düşük.

Çocuklar, gençler ve aileleri hakkında araştırmalar yapan kar amacı gütmeyen Child Trends kuruluşundan Natalie Pane, ”25 yıllık sürece bakıldığında anne babaları çok memnun edecek birçok gelişme yaşandığı görülüyor. Bir ebeveyn olarak günümüzde birçok şeyin benim çocukluğuma oranla şimdi ne kadar iyi durumda olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor,” diyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, her iki yılda bir Amerika genelindeki devlet okullarında ve özel okullarda 9-12'inci sınıf öğrencileri arasında bir araştırma yapıyor.