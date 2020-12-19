Günün 24 saati gülüyor, duruma kendisi de anlam veremiyor: Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Tutar, herkesin kendini 'Gülen Ali' olarak tanıdığını ve müşterilerin özellikle gülmek için dükkanına geldiğini anlattı.

Dostlarını, arkadaşlarını ve müşterilerini güldürdüğü için mutlu olduğunu dile getiren Ali Tutar, “Herkes bizi sevip geldiği için çok mutlu oluyorum. Hep gülmeye geliyorlar. Gece gündüz çalışıyorum zaten. Gülmeyi hiçbir zaman unutmayacağız. İş olmayabiliyor iş yok diye ağlayacak halimiz yok” dedi.

Yolda kalan bir müşterisinin lastiğini değiştirmek için kalfasını gönderen Ali Tutar, pos cihazı yolladığı halde müşterisinin sırf gülmek için ödemeyi yapmak için bizzat yanına geldiğini söyledi.

'GÜNÜN 24 SAATİ GÜLÜYORUM'

'Gülen adam' Ali Tutar, “İçimden geliyor, sempatik oluyor. İnsanlar gülmek için yanıma geliyor. Günün 24 saati gülüyorum. Ben de anlamıyorum. 19 yıllık evliyim iki oğlum var. Onlar pek gülmez. Eşim dostum arkadaşım çevreme teşekkür ediyorum. İnsanlar gülmek için 24 saat yanıma gelirler. Mutlu oluyorlar. Alışveriş yapmasalar bile gülmeye geliyorlar. Günde yaklaşık 5-6 saat gülüyorum. Birkaç kez çok güldüğüm için tepki aldım. Adamın biri sinirlenmiş niye gülüyorsun dedi. Adama 'Tamam kardeş gülmüyorum' dedim saçını başını yoldu sonra 'Tamam arkadaş ben baş edemedim' dedi o da gülmeye başladı. Bir de yoldan geçen bayanı araç ıslatmıştı onda kendimi tutamadım güldüm. Bayan sinirlendi tabi. Sen de benim yerim olsan gülersin dedim. Özür diledim ama gülmeye devam ettim” dedi.