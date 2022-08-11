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Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

10.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal yüzeylerde oluşan aşınmalar, eğiklikler, çatlaklar veya kırıklar kolaylıkla tamir edilebilir. Özellikle tencere, çaydanlık veya motor yüzeyi gibi sıcak alanların tamir edilebileceği çok düşünülmese de yeni nesil metal yapıştırıcılar sayesinde bu yüzeyler ilk günkü hâline döndürülebilir. Eğer her türlü şartta yapısını koruyacak kuvvetli bir metal yapıştırıcı arıyorsanız derlediğimiz seçeneklere beraber göz atalım!

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

İçindekiler

  • 1. En iyi metal yapıştırıcıyı arayanlara: Pattex Power Epoxy Sıvı Metal Yapıştırıcı
  • 2. Hızlı kuruyan yapıştırıcı arayanlara: Vodabond Tamir-Et Montaj Yapıştırıcı
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (11.08.2022)
  • 3. Suya dayanıklı metal yapıştırıcı arayanlar için: Vodabond Rapid Epoxy Yapıştırıcı
  • 4. Hızlı kontakt yapıştırıcı: Pattex Metal Plastik Cam Yapıştırıcı
  • 5. Isıya dayanıklı metal yapıştırıcı arayanlara: Seramik Ahşap Metal Plastik Cam Çelik Epoksi Yapıştırıcı
  • 6. Metal yapıştırıcı macun arıyorsanız bu ürüne göz atın: Sun/Fix S Macun Kaynak Universal Verwendbar
  • 7. Profesyonel yapıştırıcı arayanlara: Dolubrand 102 Nano Epoksi Yapıştırıcı Alüminyum/Metal
  • 8. Beş dakikada mükemmel sonuç: Selsil Epoksi Metal Yapıştırıcı Enjektör
  • 9. Metal gibi davranan bir yapıştırıcı: 404 Metalize Plastik Çelik Yapıştırıcı
  • 10. En güçlü metal yapıştırıcı seçeneği: Winkel Pro Metal Mix 5 Minute Metal Seramik Tamir Dolgu Epoksi Yapıştırıcı

Bazen ev eşyaları bazen de arabanızda önemli bir parça çatlayıverir. O an belki ilk seçenek yenisini almak gibi görünse de aslında kuvvetli metal yapıştırıcı çeşitleri sayesinde o ürünü ilk günkü gibi sağlam yapmak mümkün olur. Farklı sıcaklık derecelerine dayanıklılık gösteren, su, yağ veya diğer çözücülerden etkilenmeyen metal yapıştırıcılar; yüksek mukavemetleri ile her türlü yükü taşıyabilir. Evde onarılmayı bekleyen eşyalarda kullanmak üzere metal yapıştırıcı tavsiyesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için araştırıp bir araya getirdiğimiz en iyi metal yapıştırıcı seçeneklerini mutlaka inceleyin.

1. En iyi metal yapıştırıcıyı arayanlara: Pattex Power Epoxy Sıvı Metal Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

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Güçlü bir yapıştırıcı ihtiyacı olanların tercih ettiği Pattex Power Epoxy Sıvı Metal Yapıştırıcı iki farklı tüpten oluşur. Birinde sertleştirici, birinde reçine bulunan bu tüpler karıştırılarak kullanıma hazır hâle getirilir. Daha sonra istenen yüzeye uygulanan yapıştırıcı, beş dakika sonra kürleşmeye başlar. İlk sertleşme yarım saat sonra gerçekleşir. 24 saat içinde ise nihai sertleşme gerçekleşmiş olur. Metal yüzeyler için etkili olan bu ürün, pirinç ve nikel gibi maddeler üzerinde de kullanılabilir. Yüksek ısıya dayanıklı epoksi yapıştırıcı, yüksek mukavemeti sayesinde güvenle tercih edilebilir.

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2. Hızlı kuruyan yapıştırıcı arayanlara: Vodabond Tamir-Et Montaj Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Hızlı metal yapıştırıcı arayanlar için ideal bir seçenek olan Vodabond Tamir-Et Montaj Yapıştırıcı, kayma ve sarkma yapmaması sayesinde sık sık tercih edilir. Hızlı kuruma özelliğini, içeriğindeki siyanoakrilat malzemeden alır. Çok amaçlı olarak kullanılabilen bu ürün, yüksek viskozitesi sayesinde dikey ya da tavan uygulamalarında bile rahatlıkla kullanılabilir. Jel kıvamında olan yapıştırıcı, daha uzun süre gerektiren uygulamalar için düşük sabitleme hızı sayesinde tercih edilebilir. Metallerle rahatlıkla kullanılabilen yapıştırıcı, emici olmayan ahşap ve plastik yüzeylere de uygulanabilir.

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3. Suya dayanıklı metal yapıştırıcı arayanlar için: Vodabond Rapid Epoxy Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Süper güçlü yapısıyla her türlü yüzeyde kullanılabilen Vodabond Rapid Epoxy Yapıştırıcı, özellikle metaller üzerinde çok etkili bir performans sergiler. Farklı hava koşulları, su ve kimyasallar nedeniyle yapısı bozulmayan bu ürün; yağda da çözülmemesi sayesinde sıklıkla kullanılır. Epoksi metal yapıştırıcı arayanlar için ideal bir seçenek olan Vodabond markalı ürün, beş dakika içinde kurumaya başlar. İki farklı 15 gramlık tüpten oluşan setin içerisinde bir adet reçine, bir adet sertleştirici bulunur. Yapıştırıcı; tencere, çaydanlık, takı malzemeleri gibi metal eşyalarda rahatlıkla kullanılabilir.

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4. Hızlı kontakt yapıştırıcı: Pattex Metal Plastik Cam Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Pattex Metal Plastik Cam Yapıştırıcı, en iyi metal yapıştırıcı seçenekleri arasında yer alıyor. 50 gramlık tüp içerisinde gelen ürün, tüm metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle sert malzemelerin yapıştırılması için tercih edilir ve hızlı kuruma özelliği ile kolay şekilde uygulanır. Toluen içermeyen yapıştırıcı, bu sayede sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. Güçlü tutunma özelliği ile zorlu hava şartlarından etkilenmez. Her türlü nem, toz, petrol, asit ve benzeri dış etkenlere karşı dayanıklılık gösterir. Şeffaf özellikli olması sayesinde uygulandıktan sonra görüntüyü bozmaz.

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5. Isıya dayanıklı metal yapıştırıcı arayanlara: Seramik Ahşap Metal Plastik Cam Çelik Epoksi Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Gri renkli dolgusuyla mükemmel bir boşluk doldurma ve metal yapıştırma ürünü olan Seramik Ahşap Metal Plastik Cam Çelik Epoksi Yapıştırıcı, yağa dayanıklı olması sayesinde rahatlıkla kullanılabilir. Ev ve mutfak eşyalarının tamirinde, oyuncak gibi malzemelerde ve oto endüstrisinde sıklıkla tercih edilir. Dolgu amaçlı olduğu kadar birbirine tutturma amaçlı da kullanılabilir. Oda sıcaklığında hızla kuruyan ürün, dört-altı dk içerisinde sertleşmeye başlar. 16 saat sonra tam dayanım gücü elde eder. Ürün, en kuvvetli metal yapıştırıcı seçenekleri arasında yer alır.

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6. Metal yapıştırıcı macun arıyorsanız bu ürüne göz atın: Sun/Fix S Macun Kaynak Universal Verwendbar

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Genellikle sıvı veya sıvıya yakın kıvamda olan yapıştırıcılardan biraz daha farklı olan Sun/Fix S Macun Kaynak Universal Verwendbar'ın daha çok hamur veya macun kıvamında olduğunu söyleyebiliriz. Ürün, metallerin birbirine yapıştırılması için kullanılabildiği gibi farklı maddelerin metalle yapıştırılmasını da sağlar. Aynı zamanda dolgu maddesi olarak da tercih edilebilir. Makine parçalarında yer alan yıpranmış diş ve yivlerin yenilenmesi, eğilmiş yüzeylerin düzeltilmesi için kullanılabilir. Bunlara ek olarak yakıt kaçıran tanklara ve su kaçıran tesisatlara rahatlıkla uygulanabilir.

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7. Profesyonel yapıştırıcı arayanlara: Dolubrand 102 Nano Epoksi Yapıştırıcı Alüminyum/Metal

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Dolubrand 102 Nano Epoksi Yapıştırıcı Alüminyum/Metal, ısıya dayanıklı yapısıyla hemen her türlü ortamda rahatlıkla kullanılır. -40 °C dereceden +180 °C dereceye kadar yapısı bozulmayan ürün, 28 gramlık paketle müşteriye ulaşır. Beş dakika içerisinde kuruyarak sertleşmeye başlar ve 12-16 saat arasında tam kürleşme sağlayarak nihai sertliğe ulaşır. Alüminyum ve metal malzemelerde kullanıldığı takdirde 1500 kg'a kadar mukavemet göstererek yüksek dayanıklılık sağlar. Metal yüzeyleri yapıştırmanın yanında paslı alanları doldurmak veya vida sabitlemek için de kullanılabilir.

Ürünü İncele

8. Beş dakikada mükemmel sonuç: Selsil Epoksi Metal Yapıştırıcı Enjektör

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Kuvvetli metal yapıştırıcı arayanlar için uygun seçeneklerden biri olan Selsil Epoksi Metal Yapıştırıcı Enjektör, etkili yapısıyla en çok beğenilen ürünler arasında yer alır. Hızla sertleşen bu ürün, ikili bileşen olarak kullanıcıya ulaşır. Tüm metaller, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, demir ve kalay üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Kırık mobilyalar, ev aletleri, oyuncaklar, araba parçaları, motor parçaları, ekipman ve aksesuarda kullanılabilir. Makinelerin problemli yerlerini, pompa ve vanaları onarmak; eğimli yüzeyleri düzeltmek için tercih edilebilir. Ürün, beş dakika içerisinde etkisini gösterir.

Ürünü İncele

9. Metal gibi davranan bir yapıştırıcı: 404 Metalize Plastik Çelik Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

Soğuk kaynak amacı ile kullanılabilen 404 Metalize Plastik Çelik Yapıştırıcı, bir adet reçine ve bir adet katalizör ile müşteriye ulaşır. "En iyi metal yapıştırıcı hangisi?" denildiğinde akla gelen ilk seçenekler arasında yer alan ürün; kuruduktan sonra demir gibi delinebilir, eğilip bükülebilir ya da kesilebilir. Yüksek mukavemet yeteneği sayesinde yapıştırıcıyı kuruduktan sonra metalin bir parçasıymış gibi güvenle kullanabilirsiniz. En kuvvetli yapıştırıcılarından biri olan ürün, 100 gramlık paketi ile büyük onarımlar için ideal bir seçenek oluşturur.

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10. En güçlü metal yapıştırıcı seçeneği: Winkel Pro Metal Mix 5 Minute Metal Seramik Tamir Dolgu Epoksi Yapıştırıcı

Günün birinde mutlaka ihtiyaç duyacağınız el altında bulunması gereken en iyi metal yapıştırıcılar

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Winkel Pro Metal Mix 5 Minute Metal Seramik Tamir Dolgu Epoksi Yapıştırıcı, en güçlü yapıştırıcı seçenekleri arasında yer alır. Bir adet solvent içermeyen reçine, bir adet sertleştiriciden oluşan bu set; metal yüzeyler üzerinde tamir amaçlı kullanım için ideal alternatiflerden biri. Uçucu ve yanıcı katkılar içermeyen yapıştırıcı, herhangi bir şekilde patlama riski içermediği için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Kapalı konteyner gibi alanlarda güvenle tercih edilebilir. Ürünü kullanmak ise çok kolay: Tamir etmek istediğiniz yüzeye önceden eşit miktarlarda karıştırdığınız reçine ve sertleştiriciyi spatula yardımı ile sürün. Bu kadar basit!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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