HABER
  4. Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kayseri'de, tüp bebek tedavisiyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan (29), hastanede doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

'GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ'

İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, "Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı" dedi.

'KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN'

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın" ifadelerini kullandı.

(DHA)

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Olumsuz hava şartları balıkçıları vurduOlumsuz hava şartları balıkçıları vurdu
Osmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesiOsmangazi’de 30 yıllık ‘vefa’ gecesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri tüp bebek leyla ercan

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama: 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika: Avcılar'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı!

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme! Mahkemede dehşet anlarını anlattılar

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'nin hapis cezaları onandı!

Eski Yargıtay üyelerinin cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.