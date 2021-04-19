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  4. Günün en acı haberi! Gülhan Baruönü Sancı'yla ilgili detaylar kahretti

Günün en acı haberi! Gülhan Baruönü Sancı'yla ilgili detaylar kahretti

19.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Sancı'nın gebeliğinin, 5'inci ayda koronavirüse yakalandıktan sonra sonlandığı öğrenildi.

Günün en acı haberi! Gülhan Baruönü Sancı'yla ilgili detaylar kahretti

Zonguldak'ta Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı.

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ACI HABER GECE SAATLERİNDE GELDİ

Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak

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