Günün en acı karesi! Kızlarına böyle veda ettiler... Organlarının arkasından el salladılar

Rize'nin Salarha ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz'a otomobil çarptı. Ali Faik Yılmaz hafif, Medine Yılmaz'sa ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Genç kızın yaşam mücadelesi 11 gün sürdü ve en sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI

Altı ay önce organ bağış formu dolduran Medine Yılmaz'ın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru yola çıktı.

EL SALLAYARAK UĞURLADILAR

Yakınları Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

Kardeşi Medine'nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulmasından gururlu olduklarını ifade eden Merve Yılmaz, şöyle konuştu:

"BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLSA DA GURUR VERİCİ"

"Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti.

Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici.

Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablalar olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum."

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır