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"Günün en heyecan verici haberi" diyerek duyurdu! İstanbul'daki arkeolojik kazılarda bulundu: 1700 yıllık Pan heykeli, kayıp Roma Sarayı...

01.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da devam eden arkeolojik kazılarda önemli bir gelişme yaşandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Günün en heyecan verici haberi" diyerek yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bu sabah çok önemli bir arkeolojik buluntunun açığa çıkarıldığını duyurdu. Polat, açıklamasının devamında "İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Günün en heyecan verici haberi" diyerek duyurdu! İstanbul'daki arkeolojik kazılarda bulundu: 1700 yıllık Pan heykeli, kayıp Roma Sarayı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Polat, "Günün en heyecan verici haberi" yaptığı açıklamada Saraçhane'de yer alan İBB binasının karşısındaki kazıda 1700 yıllık Pan heykeli bulduklarını duyurdu.

"İSTANBUL’UN KAYIP ROMA SARAYI"

Polat, mesajında "Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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İşte Polat'ın yapmış olduğu o paylaşım;

"Günün en heyecan verici haberi;

Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık.

İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor.

Tarih fışkıran İstanbul'da bu sabah muhteşem bir arkeolojik buluntu daha açığa çıkardık.

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1700 YILLIK PAN HEYKELİ

İstanbul’un göbeğinde Saraçhane’de Polieuktos kazımızda 1700 yıllık Pan heykelini toprağın altından çıkardık.

Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz.

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İstanbul bir tarih ve turizm cennetidir. El birliği ile hak ettiği dünya turizm odağı seviyesine çıkaracağız."

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hgkgk


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İstanbul arkeolojik kazı ibb

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