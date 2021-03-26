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Günün en ilginç haberi: 3 adımda karantina sona eriyor

26.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet ilçesinde karantinaya alınan bir mahallenin, karantinada olmayan diğer mahalle ile 3 metrelik yolla ayrılmasını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Günün en ilginç haberi: 3 adımda karantina sona eriyor

Karantinada olan vatandaşlardan Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Biz Hamam mahallesindeyiz, hemen 3 metre karşımız Kaynarca mahallesi. Yani aramızda sadece bir yol var. Hamam Mahallesi karantinada, Kaynarca Mahallesi ise karantinada değil. Kapımın önüne çıktığımda 2 adım attığımda karşıya geçiyorum ve karantina dışında kalıyorum. Bu durum sosyal medyada paylaşıldı ve oldukça büyük ilgi gördü. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Bir çok vatandaş tarafından ’Bu caddede polise yakalanırsanız, ceza yememek için hemen sağ tarafa geçin. Tabi hangi caddemiz olursa olsun maskesiz gezmemek şartıyla’ diye sosyal medyada espriler yapıldı" dedi.

(İHA)

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sosyal medya karantina

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