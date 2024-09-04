Günün en iyi fırsatı! Slazenger kol saatinde 6809 TL'lik dev indirim

Saat seçimi, sadece zamanı takip etmekten öte, kişisel tarzınızı yansıtmanın önemli bir yolu değil midir? Özellikle de sportif ve şık bir görünümü benimseyen erkekler için doğru saat, tamamlayıcı bir aksesuar. İşte tam da bu noktada, hem işlevsel özellikleriyle hem de estetik tasarımıyla öne çıkan bir model karşımıza çıkıyor: Slazenger Erkek Multifonksiyon Saat! Kaliteli malzeme kullanımıyla öne çıkan Slazenger saati, hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebiliyor. Mineral camı sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı olan saat, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında %68 indirimle satışta...

Slazenger Erkek Multifonksiyon Erkek Kol Saati

Şık ve dayanıklı Slazenger Erkek Multifonksiyon saat hem spor hem de günlük hayatta tarzınızı tamamlayacak bir ürün. 46 mm kasa çapıyla bilekte rahatça dururken, siyah silikon kayışı spor bir görünüm sunuyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliğiyle günlük kullanıma uygun olan saat, takvim ve analog çalışma tipi gibi temel özelliklere sahip. Siyah kadranı ve mineral camı ile şık bir duruş sergileyen saat, çelik kasasıyla da dayanıklılığını kanıtlıyor. Kronometre ve alarm gibi ek özelliklere sahip olmasa da, sade ve kullanışlı tasarımıyla öne çıkıyor. Eğer spor ve şık bir saat arayışındaysanız, Slazenger Erkek Multifonksiyon tam size göre!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan saatler

Casio MTP-E350D-1BVDF Kol Saati

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyata bu kalitede bir saati hiçbir yerde bulamazsınız."

"Güzel bir ürün. Casio kalitesi."

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Kullanıcılar ne diyor?

"Günlük kullanım için süper iyi ve muhteşem bir tasarım."

"Saat çok şık. Hem resmi hem de gündelik kıyafetlerde iyi görünüyor."

Diesel MS9 analog kuvars saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Umduğumdan bile güzel mineral cam ile renkli ve fosforlu duruşu ayrı bir cezbetti."

"Ürün harika. Çift renk var ve çok havalı duruyor. Büyük saat seviyorsanız kaçırmayın."

Bu içerik 4 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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