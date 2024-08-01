HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Günün fırsat ürünü! Calvin Klein Sweatshirt kaçırılmayacak indirimiyle burada

Günün fırsat ürünü! Calvin Klein Sweatshirt kaçırılmayacak indirimiyle burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.08.2024 17:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serin yaz akşamlarında, mevsim geçişlerinde ya da soğuk kış aylarında konforunuzu ve şıklığınızı garantileyen bir parça arıyorsanız; gardırobunuzdaki kurtarıcınız olacak Calvin Klein Cotton Comfort Wing Collar Q-ZIP Sweatshirt'e mutlaka göz atmalısınız. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan sweatshirtle ilgili detaylar içeriğimizde...

Günün fırsat ürünü! Calvin Klein Sweatshirt kaçırılmayacak indirimiyle burada

Gardıroplarımızda mutlaka bulunması gereken belli başlı giyim ürünleri var. Bunlardan biri de tabii ki sweatshirtler! Kaliteli bir sweatshirt sadece tarzınızı güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda rahat kesimiyle de konforlu bir giyim deneyimi sunar. Moda söz konusu olduğunda hem tarz ve şıklık arayanlardan hem de konforu ön planda tutanlardansanız bu önerimiz tam size göre olabilir! Calvin Klein kalitesini konforla buluşturan Cotton Comfort Wing Collar Q-ZIP Sweatshirt, bugüne özel indirimli fiyatıyla yüzleri güldürüyor. "Bir kez alıp uzun süre giyeyim!" diyenlerdenseniz, bu fırsatı asla kaçırmayın!

Calvin Klein Cotton Comfort Wing Collar Q-ZIP Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-08-01T170820.915

Wing yaka detayı ve çeyrek fermuar detayıyla öne çıkan Calvin Klein Cotton Comfort Wing Collar Q-ZIP Sweatshirt, pamuklu dokusu sayesinde rahat ve konforlu bir giyim deneyimi sunar. İster serin yaz akşamlarında ister kışın kabanların, paltoların altına tercih edebileceğiniz sweatshirt, günlük kullanıma uygun olup spor tarzı seven erkekler için idealdir.

Ürünü İncele

Bu içerik 1 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

 Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

 "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

 İndirim dönemlerinin yıldızı! Ömür boyu garantili Stanley termoslar burada

İndirim dönemlerinin yıldızı! Ömür boyu garantili Stanley termoslar burada

 Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
sweatshirt calvin klein sweatshirt erkek
İş birliği İçerikleri
Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

A101'e iPhone 15 geliyor! İşte 1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e iPhone 15 geliyor! İşte 1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor!

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor!

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zeytin Ağacı'ndaki oyunculuğu kadar stili de konuşuluyor!

Zeytin Ağacı'ndaki oyunculuğu kadar stili de konuşuluyor!

Tümünü Gör
Zeytin Ağacı'ndaki oyunculuğu kadar stili de konuşuluyor!

Zeytin Ağacı'ndaki oyunculuğu kadar stili de konuşuluyor!

Emziren annelerin kurtarıcısı en çok tercih edilen göğüs ucu kremleri

Emziren annelerin kurtarıcısı en çok tercih edilen göğüs ucu kremleri

Dokunmatik ekranlar için en hassas ve kullanışlı stylus kalemler

Dokunmatik ekranlar için en hassas ve kullanışlı stylus kalemler

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Çocukların diş sağlığı için en etkili diş macunları

Çocukların diş sağlığı için en etkili diş macunları

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Tümünü Gör
Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Burcu Esmersoy'dan Hande Erçel'e kim ne giymiş? Ünlülerin plaj stili!

Burcu Esmersoy'dan Hande Erçel'e kim ne giymiş? Ünlülerin plaj stili!

A101'e Crocs ve Birkenstock terlikler geliyor!

A101'e Crocs ve Birkenstock terlikler geliyor!

Prime Day'de kaçıranlar üzülmeyin!

Prime Day'de kaçıranlar üzülmeyin!

Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek elektrikli diş fırçası önerileri

Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek elektrikli diş fırçası önerileri

Son zamanların en çok satan ayakkabısı: Skechers D'Lites!

Son zamanların en çok satan ayakkabısı: Skechers D'Lites!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO indirimi devam ediyor

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

A101'e iPhone 15 geliyor! İşte 1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e iPhone 15 geliyor! İşte 1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor!

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor!

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'İkindiye kadar bana bir şey mi yapacak diye korktum' Ölüm tehditlerinin ardından... 2 çocuğunun annesinin selasını okuttu! Pes dedirten ifade

İki çocuğunun annesinin selasını okuttu, ev hapsine çarptırıldı

Doğanlar Holding, inşaat sektöründe yeni bir döneme giriyor

Doğanlar Holding, inşaat sektöründe yeni bir döneme giriyor

Adıyaman'da kreş hakkında skandal iddialar! Görüntüleri izleyen soluğu savcılıkta aldı

Kreş hakkında skandal iddialar! Görüntüleri izleyen soluğu savcılıkta aldı

Kıskançlık krizi geçirdi! Eski eşini öldürüp intihar etmeye kalkıştı

Kıskançlık krizi geçirdi! Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Çoluk çocuk, kadın... 30 kişi 1 saat boyunca çapraz ateşe tutuldu 'Evlerden sıkmaya başladılar! Bize pusu kurmuşlardı' Bilge köyü katliamına benzetti

Çoluk çocuk, kadın... 30 kişi 1 saat boyunca çapraz ateşe tutuldu

Kritik YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan kararları imzaladı!

Kritik YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan kararları imzaladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.