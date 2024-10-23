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Günün fırsatı: Merrell Thermo Akıta Mıd Wp Ayakkabı indirimde!
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Günün fırsatı: Merrell Thermo Akıta Mıd Wp Ayakkabı indirimde!

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
23.10.2024 16:19
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Son zamanların en çok tercih edilen botlarından biri Merrell Thermo Akıta Mıd Wp Ayakkabı gün boyu rahatlık sağlarken spor ve klasik kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Merrell Thermo Akıta Mıd Wp Ayakkabı, şu ara en çok tercih edilen botlardan biri.

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Su geçirmez özelliğiyle tercih sebebi olan bu ayakkabı nefes alabilir yapısıyla da ayağı terletmiyor.

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Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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