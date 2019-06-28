Günün fotoğrafı! Böyle serinledi

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.