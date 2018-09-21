Günün fotoğrafı! Hasta köpeği veterinere kadar sırtında taşıdı

Yurt genelinde sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiği dönemde Kocaeli'nde bir hayvansever dikkatleri üzerine çekti. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören genç, edinilen bilgiye göre hayvanın yanına yaklaştı. Hayvanın hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören genç, sırtına aldığı köpeği tedavi ettirmek için veterinere kadar taşıdı. Sırtında köpekle, yaklaşık 500 metre yürüyen genci, o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü görüntüledi.

"CİĞERLERİNDE ENFEKSİYON VAR, VETERİNERE GÖTÜRÜYORUM"

İHA'nın haberine göre görüntülerde sırtındaki köpekle caddede ilerleyen genç, taşıdığı ağırlığa aldırmadan metrelerce yürüdü. Motosiklet sürücüsünün sorusu üzerine genç, köpeğin ciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve tedavi için veterinere götürdüğünü söyledi. Sokak köpeğini tedavi ettirmek için sırtında taşıdığını öğrenen sürücü ise gence teşekkür etti. Yaklaşık 500 metre yürüyen genç, hasta köpeğin veterinerde tedavi edilmesini sağladı.



