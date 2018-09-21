Günün fotoğrafı! Hasta köpeği veterinere kadar sırtında taşıdı

Yurt genelinde sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiği dönemde Kocaeli'nde bir hayvansever dikkatleri üzerine çekti. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören genç, edinilen bilgiye göre hayvanın yanına yaklaştı. Hayvanın hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören genç, sırtına aldığı köpeği tedavi ettirmek için veterinere kadar taşıdı. Sırtında köpekle, yaklaşık 500 metre yürüyen genci, o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü görüntüledi.
"CİĞERLERİNDE ENFEKSİYON VAR, VETERİNERE GÖTÜRÜYORUM"
İHA'nın haberine göre görüntülerde sırtındaki köpekle caddede ilerleyen genç, taşıdığı ağırlığa aldırmadan metrelerce yürüdü. Motosiklet sürücüsünün sorusu üzerine genç, köpeğin ciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve tedavi için veterinere götürdüğünü söyledi. Sokak köpeğini tedavi ettirmek için sırtında taşıdığını öğrenen sürücü ise gence teşekkür etti. Yaklaşık 500 metre yürüyen genç, hasta köpeğin veterinerde tedavi edilmesini sağladı.
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 12 yorum