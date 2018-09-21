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Günün fotoğrafı! Hasta köpeği veterinere kadar sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sokakta hastalanan bir köpeği gören vatandaş, sırtına aldığı köpeği veterinere kadar taşıyarak tedavi ettirdi. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Yurt genelinde sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiği dönemde Kocaeli'nde bir hayvansever dikkatleri üzerine çekti. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde sokakta hareketsiz yatan bir sokak köpeğini gören genç, edinilen bilgiye göre hayvanın yanına yaklaştı. Hayvanın hareket edemeyecek kadar hasta olduğunu gören genç, sırtına aldığı köpeği tedavi ettirmek için veterinere kadar taşıdı. Sırtında köpekle, yaklaşık 500 metre yürüyen genci, o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü görüntüledi.

"CİĞERLERİNDE ENFEKSİYON VAR, VETERİNERE GÖTÜRÜYORUM"

İHA'nın haberine göre görüntülerde sırtındaki köpekle caddede ilerleyen genç, taşıdığı ağırlığa aldırmadan metrelerce yürüdü. Motosiklet sürücüsünün sorusu üzerine genç, köpeğin ciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve tedavi için veterinere götürdüğünü söyledi. Sokak köpeğini tedavi ettirmek için sırtında taşıdığını öğrenen sürücü ise gence teşekkür etti. Yaklaşık 500 metre yürüyen genç, hasta köpeğin veterinerde tedavi edilmesini sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
köpek Kocaeli veteriner

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah ayağına taş değdirmesin paşam... dünya iyiler var olduğu için dönüyor, momentumdan felan değil
bırakın artık it - köpek ile uğraşmayı. vatandaş aç, ülke zor durumda. her taraftan saldırıyorlar. suriyelisi, afganı, özbek,kırgız,türkmen,azeri,... daha aklıma gelmeyen bir sürü var. Hepsi bir taraftan geliyor. sokakda bir insan ölse dönüp bakmazsınız bile. reklam kokuyor bu hareketler. insanlar sokakta kedi köpek arıyor bulayım da reklam yapayım diye. önce insana değer verin. otobüste sen otururken yaşlı biri geldiğinde veya yaşı senden büyük biri geldiğinde bir kalk yer ver de görelim. belki bu köpeğin hiç bir şeyi yok bile.
@ueroglu_1979 suriyelisi, afganı, özbek,kırgız,türkmen,azeri'si derken, senin soyun nereden geldi acaba Türkiye'ye gerçekten çok merak ediyorum, soyağacına bir bak istersen, öyle bir konuşuyorsun ki sanki Adem den bu yana bütün ataların Türkiye'de doğmuş büyümüş, senin ataların nereli acaba küçük pencereli adam.
böyle haberlere çokça yer verin ki çocuklar böyle insanlara özensin
TAM ÜMİTLERİM BİTİYOR İNSANLIĞA DAİR BÖYLE BİR GÜZELLİK ÇIKIYOR TEKRAR ÜMİT TOHUMLARI YEŞERİYOR ALLAH SENDEN RAZI OLSUN KARDEŞİM SAYGIYLAA
tam ümitlerim tükeniyor insanlığa dair böyle bir güzellik çıkıyor karşıma ümit tohumları yeniden yeşeriyor allah senden razı olsun kardeşim saygıyla umarım senin gibiler artar
Allah senden ve yetiştirenden razı olsun aslan parçası
ulan sen ne güzel bi adamsın içimizi ısıttın sabah sabah
ADAMSIN HAYVAN SEVGİSİ OLMAYANIN İNSAN SEVGİSİDE OLMAZ.ÇÜNKÜ VİCDANI OLMAZ
ÇOK GÜZEL BİR DAVRANIŞ. ALLAH HER KULUNUN KALBİNE BU TÜRDEN GÜZELLİKLER SERPSİN. İNSANLARIN KAFALARININ KESİLDİĞİ BİR DÜNYADA GÜZEL BİR ÖRNEK OLMUŞSUNUZ..
Hey vatandaş Allah razı olsun senden. bu iş sana cennet kapılarını açar mı açar inşallah.. Ama nasıl anladın ya ciğerlerinde enfksiyon olduğunu:) veterinerlik var mı sende? bir kurgu mu acaba diyede düşünmedim değil ama öylede olsa güzel hareket herkese güzel bir örnek olur.
Tek kelime ile helal olsun bu arada tüm il ve ilçelerde sokak hayvanları için ücretsiz veteriner hizmeti bulunması çok daha iyi olur
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