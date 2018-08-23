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Günün Fotoğrafları

23.08.2018 03:14 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​.​

Günün Fotoğrafları

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​.​

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibizABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz
Trump'tan itirafçı olan eski avukatına tepkiTrump'tan itirafçı olan eski avukatına tepki
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