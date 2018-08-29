Günün Fotoğrafları

Günden fotoğraf karesine yansıyan görüntüler
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum