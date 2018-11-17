Günün Yorgunluğuna Müzikle Kısa Bir Mola

Akşam iş çıkış saatinde, İzmir Alsancak vapur iskelesinde her günkü koşturmaca ve kalabalık var. İnsanlar vapura yetişerek bir an önce evlerine ulaşma telaşı içinde. Fakat onları iskelede hoş bir sürpriz bekliyor: Fagot, keman ve yan flütten yükselen müzik sesleri.

Yolculardan bazıları müziğe aldırmadan vapura koşuyor, bazıları ise kendini müziğin ritmine bırakıyor. Tiyatro sanatçısı Bade Balkanlı ise, özel olarak bu konseri dinlemek için kızıyla birlikte gelmiş. VOA Türkçe’ye konuşan Bademli bu konserin insanlarda sanata ilgiyi artıracağından umutlu: “Şu anda İzmir’de gün batımının en güzel göründüğü yerlerden birindeyiz. Bu müzik sadece kulağımıza değse, dönüp bakmasak bile günümüzü güzelleştirebilecek bir şey. İnşallah insanlar bir vapuru kaçırıp, buradaki konseri dinlemek ister.”

62 yaşından sonra keman çalmayı öğrenen kardiyoloji profesörü Mehmet Remzi Önder de müziği pürdikkat dinleyenlerden biri: “Ben müziği zaten çok seven biriyim. Çok hoşuma gitti bu konser. Eve gidince ilk önce eşimi öpeceğim. Mutluluğumu onunla paylaşacağım”.