Günün Yorgunluğuna Müzikle Kısa Bir Mola

Akşam iş çıkış saatinde, İzmir Alsancak vapur iskelesinde her günkü koşturmaca ve kalabalık var. İnsanlar vapura yetişerek bir an önce evlerine ulaşma telaşı içinde. Fakat onları iskelede hoş bir sürpriz bekliyor: Fagot, keman ve yan flütten yükselen müzik sesleri.
Yolculardan bazıları müziğe aldırmadan vapura koşuyor, bazıları ise kendini müziğin ritmine bırakıyor. Tiyatro sanatçısı Bade Balkanlı ise, özel olarak bu konseri dinlemek için kızıyla birlikte gelmiş. VOA Türkçe’ye konuşan Bademli bu konserin insanlarda sanata ilgiyi artıracağından umutlu: “Şu anda İzmir’de gün batımının en güzel göründüğü yerlerden birindeyiz. Bu müzik sadece kulağımıza değse, dönüp bakmasak bile günümüzü güzelleştirebilecek bir şey. İnşallah insanlar bir vapuru kaçırıp, buradaki konseri dinlemek ister.”
62 yaşından sonra keman çalmayı öğrenen kardiyoloji profesörü Mehmet Remzi Önder de müziği pürdikkat dinleyenlerden biri: “Ben müziği zaten çok seven biriyim. Çok hoşuma gitti bu konser. Eve gidince ilk önce eşimi öpeceğim. Mutluluğumu onunla paylaşacağım”.
Genç Sahne konserleri
Alsancak vapur iskelesindeki bu konserin benzerleri İzmir’de sık sık tekrarlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, iskelelerde, vapurlarda, metro ve İZBAN istasyonlarında akşam saatlerinde eve yetişmeye çalışan İzmirlilere günün yorgunluğunu unutturacak kısa bir mola vermeyi amaçlıyor. “Genç Sahne” adı verilen konserlerde, öğrencilerden oluşan trio, caz ve halk müziği grupları mini konserler veriyor. Genç müzisyenlerden Aygül Yeniev, 1,5 yıldır bu tür konserler verdiklerini söylüyor: “Özellikle çocuklardan ve orta yaşlı insanlardan daha büyük ilgi görüyoruz. Onların verdikleri güzel tepkileri gördükçe bizim de özgüvenimiz artıyor”. Yeniev, bu konserlerin bir öğrenci olarak kendi harçlıklarını çıkarmalarına katkı sağladığını da sözlerine ekliyor.
Vapur iskelesindeki yolcular, martıların kanatlarına takılıp gökyüzüne süzülen notalar eşliğinde vapurlarına yüzlerinde bir tebessümle biniyor.
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