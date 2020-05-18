MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Netflix, hayatımıza girdiği ilk günden bu yana dizi ve film izleme rutinimize adeta yeni bir soluk getirdi. Her ay Netflix'e yepyeni filmler ekleniyor ve biz de büyük bir keyifle izliyoruz. Netflix'in en iyi filmleri genelde komedi kategorisinden çıkıyor. Tam bir kahkaha tufanına yol açan Netflix komedi filmlerinin her birini IMDb puanlarına göre listeledik!

Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

Komedi filmi izlemek istiyorsunuz ama kaliteli bir yapım olması sizin için önemli, bir türlü ne izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. Ailenizle birlikte bol bol kahkaha atacağınız bir film bulma arayışına girdiniz. O zaman bizden size müjde! Sizin için 7 Netflix komedi filmi önerisi sunacağız...

7. IBIZA, 2018 (IMDb 5,2)

nVJD5EawFJUVnqoERHmwtiTXX2010iMUZt7bXUgl

Başrollerde Richard Madden ve Phoebe Robinson var!

Harper, mühim bir toplantıya katılmak için İspanya'ya gider.
Partileri çok seven yakın dostları Harper için müthiş bir eğlence planı yapacaktır.

6. FATHER OF THE YEAR, 2018 (IMDb 5,2)

rhNbt5rShUI15ffxGUVSeAuhi954ynGl5gXhQvWw

Başrollerde Bridgit Mendler ve Matt Shively var!

Üniversiteden daha yeni mezun olmuş iki genç, deli gibi sarhoşken mantık dışı bir tartışmaya girişirler.
Bu tartışmanın konusu kimin babasının daha güçlü olduğu ile alakalıdır. Babalar bunu ciddiye alır!

5. DESPITE EVERYTHING, 2019 (IMDb 5,3)

lrzGtxdetLZdTvod0gBk35HpiU5ARZSmR8n2KOfL

Başrollerde genç ve güzel oyuncular Blanca Suárez ve Belén Cuesta var!

Film, özellikle karakterlerin farklı giyimleri açısından oldukça beğenildi. Renkli karakterler bizi bekliyor!
Film, annelerini henüz kaybeden 4 kız kardeşin şaşırtıcı bir aile sırrını öğrenmeleri ve başlarına gelen komik maceraları anlatıyor.

4. HAPPY ANNIVERSARY, 2018 (IMDb 5,7)

EHLEkKwU7RIq8MPNCkxyDebDF0iWB7NlI86hdbcD

Başrollerde Noel Wells ve Ben Schwartz'ı görüyoruz!

Birisi romantik komedi mi dedi? Buyurun o zaman! Filmde oldukça tuhaf bir çift görüyoruz.
Çiftimiz üçüncü yıl dönemlerini kutlamak amacıyla bir şeyler planlar fakat hiçbir şey planladıkları gibi gitmez.
Diyaloglar kalitesiyle kendini belli ediyor!

3. ISN'T IT ROMANTIC, ROMANTİK DEĞİL Mİ?, 2019 (IMDb 5,9)

QtpozyrZxy4imEa5Fe7woGnpTeW2HcVFpijYaBRF

Başrollerde Rebel Wilson ve Liam Hemsworth'u görüyoruz!

Genç bir mimar, hayatını romantizmden nefret etmekle geçirir.
Bir gün başını sertçe bir yere çarpar, kendine geldiğinde bir romantizm yolculuğunun ortasına düşmüş olduğunu fark eder!

2. LIKE FATHER, 2018 (IMDb 6,1)

xJSz10ygNdlsJ919S8cs2IEZ2tipXvfXTd9hMwIN

Başrollerde Kelsey Grammer ve Kristen Bell yer alıyor!

Rachel, düğününün olduğu gün terk edilir.
Balayını geçirmeyi planladığı Karayipler turuna babasıyla gitme kararı alır. Maceradan maceraya koşmaya başlarlar!

1. BAD MOMS, EYVAH ANNEM DAĞITTI, 2016 (IMDb 6,2)

OkHQt0u2EvwtqApap9VJXosDcQBUOxGHml4BEm8h

Başrollerde kusursuz güzelliğiyle Mila Kunis, sempatik tavırlarıyla The Good Place'ten de bildiğimiz Kristen Bell ve usta oyuncu Kathryn Hahn var!

Hangover serisinin yaratıcıları olarak da bildiğimiz Scott Moore ve Jon Lucas'ın hem yazdığı hem de yönettiği Bad Moms size saatlerce kahkaha atmayı vaat ediyor.
Filmin konusu şöyle: Üç güzel kadın var. Bu kadınlar ne yazık ki annelik konusunda başarısız. Başlarına gelen olayları izliyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Rock'n roll efsanesi hayatını kaybettiRock'n roll efsanesi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

Rock'n roll'un öncüsü Little Richard hayatını kaybetti

Rock'n roll efsanesi hayatını kaybetti

ABD'li müzisyen 'Little Richard' 87 yaşında hayatını kaybetti

Rock'n Roll efsanesi 'Little Richard' hayatını kaybetti

Rasim Öztekin salgın sonrasında kavuğu devredecek

Rasim Öztekin salgın sonrasında kavuğu devredecek

Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

Kıraç yerin 72 metre altında metro şantiyesinde konser verdi

Kıraç'tan yerin 72 metre altında konser!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.