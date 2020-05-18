Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

Komedi filmi izlemek istiyorsunuz ama kaliteli bir yapım olması sizin için önemli, bir türlü ne izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. Ailenizle birlikte bol bol kahkaha atacağınız bir film bulma arayışına girdiniz. O zaman bizden size müjde! Sizin için 7 Netflix komedi filmi önerisi sunacağız...

7. IBIZA, 2018 (IMDb 5,2)

Başrollerde Richard Madden ve Phoebe Robinson var!

Harper, mühim bir toplantıya katılmak için İspanya'ya gider.

Partileri çok seven yakın dostları Harper için müthiş bir eğlence planı yapacaktır.

6. FATHER OF THE YEAR, 2018 (IMDb 5,2)

Başrollerde Bridgit Mendler ve Matt Shively var!

Üniversiteden daha yeni mezun olmuş iki genç, deli gibi sarhoşken mantık dışı bir tartışmaya girişirler.

Bu tartışmanın konusu kimin babasının daha güçlü olduğu ile alakalıdır. Babalar bunu ciddiye alır!

5. DESPITE EVERYTHING, 2019 (IMDb 5,3)

Başrollerde genç ve güzel oyuncular Blanca Suárez ve Belén Cuesta var!

Film, özellikle karakterlerin farklı giyimleri açısından oldukça beğenildi. Renkli karakterler bizi bekliyor!

Film, annelerini henüz kaybeden 4 kız kardeşin şaşırtıcı bir aile sırrını öğrenmeleri ve başlarına gelen komik maceraları anlatıyor.