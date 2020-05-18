Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

Komedi filmi izlemek istiyorsunuz ama kaliteli bir yapım olması sizin için önemli, bir türlü ne izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. Ailenizle birlikte bol bol kahkaha atacağınız bir film bulma arayışına girdiniz. O zaman bizden size müjde! Sizin için 7 Netflix komedi filmi önerisi sunacağız...
Başrollerde Richard Madden ve Phoebe Robinson var!
Harper, mühim bir toplantıya katılmak için İspanya'ya gider.
Partileri çok seven yakın dostları Harper için müthiş bir eğlence planı yapacaktır.
Başrollerde Bridgit Mendler ve Matt Shively var!
Üniversiteden daha yeni mezun olmuş iki genç, deli gibi sarhoşken mantık dışı bir tartışmaya girişirler.
Bu tartışmanın konusu kimin babasının daha güçlü olduğu ile alakalıdır. Babalar bunu ciddiye alır!
Başrollerde genç ve güzel oyuncular Blanca Suárez ve Belén Cuesta var!
Film, özellikle karakterlerin farklı giyimleri açısından oldukça beğenildi. Renkli karakterler bizi bekliyor!
Film, annelerini henüz kaybeden 4 kız kardeşin şaşırtıcı bir aile sırrını öğrenmeleri ve başlarına gelen komik maceraları anlatıyor.
Başrollerde Noel Wells ve Ben Schwartz'ı görüyoruz!
Birisi romantik komedi mi dedi? Buyurun o zaman! Filmde oldukça tuhaf bir çift görüyoruz.
Çiftimiz üçüncü yıl dönemlerini kutlamak amacıyla bir şeyler planlar fakat hiçbir şey planladıkları gibi gitmez.
Diyaloglar kalitesiyle kendini belli ediyor!
Başrollerde Rebel Wilson ve Liam Hemsworth'u görüyoruz!
Genç bir mimar, hayatını romantizmden nefret etmekle geçirir.
Bir gün başını sertçe bir yere çarpar, kendine geldiğinde bir romantizm yolculuğunun ortasına düşmüş olduğunu fark eder!
Başrollerde Kelsey Grammer ve Kristen Bell yer alıyor!
Rachel, düğününün olduğu gün terk edilir.
Balayını geçirmeyi planladığı Karayipler turuna babasıyla gitme kararı alır. Maceradan maceraya koşmaya başlarlar!
Başrollerde kusursuz güzelliğiyle Mila Kunis, sempatik tavırlarıyla The Good Place'ten de bildiğimiz Kristen Bell ve usta oyuncu Kathryn Hahn var!
Hangover serisinin yaratıcıları olarak da bildiğimiz Scott Moore ve Jon Lucas'ın hem yazdığı hem de yönettiği Bad Moms size saatlerce kahkaha atmayı vaat ediyor.
Filmin konusu şöyle: Üç güzel kadın var. Bu kadınlar ne yazık ki annelik konusunda başarısız. Başlarına gelen olayları izliyoruz.
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