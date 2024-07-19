Güpegündüz dehşet! Valilik önünde eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı... Küçük çocuklarının gözü önünde yaşandı

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı.

YERDE YATAN KADININ BOĞAZINI SIKARAK BOĞMAYA ÇALIŞTI

Akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti. Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi.

Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır