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Güpegündüz hırsızlık yapan şahıslara suçüstü

03.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, bir ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalanan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Halil Doğan’a ait tadilatta olan 2 katlı eve giren Ahmet Ö., Bekir K., Emrah G.

Adıyaman’da, bir ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalanan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Halil Doğan’a ait tadilatta olan 2 katlı eve giren Ahmet Ö., Bekir K., Emrah G. ve Hasan A. isimli 4 şahıs, ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şahısları ikamet içerisinde bekleten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 4 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan Ahmet Ö.’nün daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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