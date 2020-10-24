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Güpegündüz iki daireyi soydular, soğukkanlı halleri pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir apartmana giren şüpheliler iki daireden on binlerce TL değerinde hırsızlık yaptı.

Güpegündüz iki daireyi soydular, soğukkanlı halleri pes dedirtti

Küçükçekmece’de bir apartmana giren şüpheliler iki daireden on binlerce TL değerinde hırsızlık yaptı. Çaldıkları televizyonu çarşafa sarıp sokakta rahatça dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Olay, 5 Ekim günü 10.25 ile 12.57 saatleri arasında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan apartmana giren hırsızlar iki daireden on binlerce değerindeki televizyon, elektronik eşya ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Dairede oturanların ihbarı üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şüpheliler yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen Eyüp A.(22) ve Eser A.(21) 13 Ekim günü kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Tutuklandılar
Emniyette ifadeleri alınan şahısların çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı binadaki iki daireden on binlerce TL değerinde hırsızlık yapan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rahat tavırları pes dedirtti
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, son derece soğukkanlı oldukları görülen şüphelilerin çaldıkları televizyonu bir çarşafa sardıkları, gündüz vakti ellerini kollarını sallayarak bu şekilde sokakta yürüdükleri ve daha sonra televizyonla birlikte bir taksiye binip oradan ayrıldıkları görüldü.

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