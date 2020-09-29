Güpegündüz inşaattan hırsızlık kamerada

Antalya’da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin balkon demirlerini ve camlarını sökerek binadan dışarıya çıkardığı görüldü.

Olay, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı apartmanda oturan bir vatandaş, bir şahsın 6 katlı binanın 5. katının balkonunda şüpheli hareketler sergilediğini görünce hemen cep telefonu kamerasını açarak, o anları kayda almaya başladı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin balkon demirlerini sökmeye çalıştığı, bütün demirleri söktükten sonra da yanına gelen başka bir şüpheliyle birlikte söktüğü demirleri ve balkon camlarını götürdüğü görüldü.

